Suspeito de assaltar passageiros de ônibus é preso na BR-324

- Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um homem suspeito de assaltar passageiros de um ônibus foi preso na madrugada desta sexta-feira, 21, na região da BR-324, bairro de Pirajá, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), agentes da corporação realizavam ações de patrulhamento na região, quando foram informados do crime por populares. Com base em informações referentes ao autor do roubo, buscas foram realizadas e um suspeito foi localizado, abordado e detido.

Ainda de acordo com a PM, com o homem foram encontrados uma pistola falsa, quatro aparelhos celulares e dinheiro em espécie.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a adoção das providências cabíveis na Central de Flagrantes.