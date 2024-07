Suspeito de integrar facção tem dedo cortado por rivais

Caso aconteceu na noite desta sexta-feira - Foto: Reprodução

O sossego para parte dos moradores do bairro de Tancredo Neves, em Salvador, não tem sido uma opção nas últimas semanas. Reflexo disso é o que aconteceu, nesta sexta-feira, 21, em mais um episódio de guerra entre facções criminosas. Um homem, apontado como membro do Bonde do Maluco (BDM), teve alguns dedos cortados.

As primeiras informações obtidas pelo Portal MASSA! indicam que, na localidade de Buracão, o indivíduo foi sequestrado e esfaqueado.



Dias antes do crime, ele teria publicado uma foto com um símbolo de apologia a uma organização do crime. Os supostos rivais do rapaz o procuraram, fizeram o ato e cortaram três dedos, que foram deixados em uma rua.

Apesar de não confirmar a motivação do crime, agentes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia (CIPM) levaram a vítima, após encontrá-la no bairro, ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Não há informações, por outro lado, sobre o atual estado de saúde do homem que foi esfaqueado. O policiamento está reforçado na região, os suspeitos seguem foragidos e as circunstâncias do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil.