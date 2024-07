Executados em Camaçari eram de facção que matou músico do Afrocidade

Jovem foram mortos após homens invadirem casa na madrugada deste sábado - Foto: Reprodução

Os três homens que foram executados a tiros, na madrugada deste sábado, 22, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, tinham ligação com a facção criminosa 'MK', a mesma responsável pela morte do músico Flávio de Oliveira Silva, o 'Fal', guitarrista da banda Afrocidade. A informação foi confirmada por uma fonte ligada à polícia.



De acordo com apurações do Portal A TARDE, as vítimas foram identificadas pelos apelidos de 'Careca', 'Coutinho' e outro de prenome Gabriel. Eles foram mortos por volta das 00h, quando homens armados invadiram o imóvel, que fica no bairro do Jardim Limoeiro, e atiraram. Duas das vítimas morreram ainda na sala, enquanto a terceira vítima foi encontrada no banheiro. No local, várias capsulas de pistolas foram encontradas.

Imagens adulteradas

A casa onde o crime foi cometido era alugada. As primeiras apurações apontaram que as imagens de câmeras de segurança foram manipuladas. Por isso, o proprietário do imóvel foi levado à polícia para prestar esclarecimento. Apesar do trio fazer parte da facção criminosa apontada como responsável pela morte de 'Fal', os crimes não teriam relações.