Suspeitos de agredir e matar homem no Corredor da Vitória saem da prisão | A TARDE

Os quatro suspeitos de agredir e matar um homem no dia 23 de março, no Corredor da Vitória, em Salvador, foram soltos pela Justiça no fim da tarde de quarta-feira, 10. A informação foi confirmada pelo advogado Vinícius Dantas, que representa três dos suspeitos.



Ainda segundo o advogado, Lincoln Sena Pinheiro, Marcelo da Cunha Rodrigues Machado, Sérgio Ricardo Souza Menezes e Laércio Souza dos Santos, que estavam presos na cadeia pública de Salvador, deixaram o local entre o fim da tarde e início da noite de quarta-feira.



Com a liberdade provisória, os quatro suspeitos irão responder ao crime em liberdade.



Relembre caso



No dia 23 de março, os quatro suspeitos foram presos em flagrante, após agredirem até a morte um homem identificado como Willys Santos da Conceição, no Corredor da Vitória, bairro nobre da capital baiana. Ele alegaram legítima defesa e disseram que Willys tentou assaltá-los e os agrediu.



Dois dos suspeitos de cometerem o crime são músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba): Lincoln Sena Pinheiro e Laércio Souza dos Santos. Os dois foram suspensos do trabalho na orquestra, em decisão da Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA), gestora da Osba.



No dia 25 de março, em audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante dos suspeitos em preventiva.



Seis dias após o caso, em 28 de março, o corpo de Willys Santos da Conceição foi sepultado no Cemitério Municipal de Plataforma, região do Subúrbio Ferroviário, em Salvador.