Terreiro Ilê Axé Omim Deua é requalificado pela prefeitura

A prefeitura de Salvador entregou nesta quarta-feira, 3, a requalificação do terreiro Ilê Axé Omim Deua, o primeiro beneficiado pelo programa Casa Odara, que realiza melhorias na infraestrutura física de terreiros de religiões de matriz africana na capital baiana. O projeto-piloto envolve inicialmente 100 espaços. A meta é alcançar mil terreiros em quatro anos.

Durante a entrega, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) ressaltou que o Casa Odara foi inspirado no Morar Melhor e afirmou que a conclusão da reforma em um curto espaço de tempo demonstra a eficiência da gestão. O programa foi lançado em maio.

“Desde o lançamento do programa, enfrentamos muitos desafios, especialmente os causados pelas chuvas em nossa cidade. No entanto, continuamos projetando o futuro e transformando boas ideias em realidade”, salientou.

Ele revelou que a ideia inicial era atender a 50 terreiros, mas por reivindicação do segmento o número dobrou. O prefeito salientou ainda que o terreiro Ilê Axé Omim Deua também receberá o título de propriedade, como indica a proposta.

“Inicialmente, era apenas o tombamento dos terreiros. Agora, aqui na Fazenda Grande IV, já começamos o processo de cadastro de toda a área para conceder o título de propriedade. É a escritura definitiva, a segurança de que o terreiro pertence a vocês para sempre”, declarou.

“Antes, a Lei de Legitimação Fundiária só permitia dar o título de posse de unidades habitacionais. Agora, podemos conceder o título de propriedade, a escritura definitiva, também para templos religiosos e estabelecimentos comerciais, como mercadinhos, borracharias, bares e salões de beleza. A equipe do programa Casa Legal, e também do Terreiro Legal, está fazendo o levantamento de toda a área e vamos estender esse trabalho por toda a cidade de Salvador, garantindo o título de propriedade e a segurança definitiva”, acrescentou.

Reparação

A secretária municipal da Reparação, Ivete Sacramento, ressaltou que a Prefeitura já discutiu e elaborou muitas políticas públicas para a população negra e para as comunidades de terreiros em Salvador.

“Agora, estamos focados em ações concretas. Desde o início, temos perseguido a realização dessas ações, e o senhor, prefeito Bruno Reis, tem mostrado força e compromisso com as comunidades de terreiros. Estamos sempre presentes, trabalhando com as comunidades de terreiros. Esta ação específica é um exemplo de coragem e determinação”, declarou.

Ialorixá do terreiro, Mãe Ligia Maria contou que o local não tinha sequer reboco nas paredes. “Eu não tinha nada rebocado, só mesmo levantei o barracão. Eu estou muito feliz. Eles fizeram tudo, rebocaram, fizeram o telhado. Eu não tenho palavras para falar. Tudo que tinha para fazer foi feito”, contou ela, que tem 45 anos de Axé.