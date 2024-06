Vai ter greve? Sindicato de Rodoviários acredita em acordo nesta terça | A TARDE

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador e os empresários que compõem a Integra se reúnem mais uma vez na manhã desta terça-feira, 28, para tentar resolver um longo impasse que tem se arrastado em meio a aprovação de um estado de greve da categoria. Ao Grupo A TARDE, o vereador e representante sindical Tiago Ferreira (PT) afirmou acreditar que as partes estão perto de um acordo.

A reunião dessa manhã, 15ª entre as partes, é mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em uma tentativa de evitar a paralisação dos serviços. Os empresários farão uma nova proposta no que agora são pouco mais de 20 reinvidicações dos rodoviários. Uma assembleia da categoria às 15h irá definir se a greve marcada para a quarta-feira, 29, será mantida.

"Esperamos que saia uma proposta que a gente possa levar para a Assembleia hoje à tarde, submeter a decisão aos trabalhadores e que a proposta seja capaz de fazer com que a direção do sindicato defenda. Isso já é um passo importante. A decisão vai sair da Assembleia dos trabalhadores, mas a expectativa é conseguir chegar em um denominador comum", falou Tiago Ferreira.

A reunião de segunda-feira, 27, delineou os principais pontos de interesse com a intervenção do TRT: um reajuste salarial de 4% (enquanto os empresários propõem 2,73%), um aumento de 5% no ticket alimentação, a disponibilização de duas manicures custeadas pela empresa para atender as funcionárias, e um controle mais rigoroso sobre a compensação das horas extras trabalhadas.

"A todo momento nós falamos aos trabalhadores que o sindicato jamais fecharia uma campanha abaixo da inflação. Sempre a gente fechou acima da inflação. Também resolver alguns pontos críticos da categoria, que é a questão da compensação de horas, a gente vê uma forma de amenizar essa situação para os trabalhadores, a questão do ticket alimentação também, e entre outros pontos que nós estamos debatendo. Então, espero que a proposta seja viável e a gente defenda, e obviamente os trabalhadores possam aprovar. Qualquer proposta que saia daqui, nós podemos sair daqui com a expectativa de defender a proposta na Assembleia."

