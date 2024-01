Vereador curte primeira noite do Festival Virada Salvador | A TARDE

Aproveitando o recesso legislativo, o vereador Téo Senna (PSDB) marcou presença na primeira noite do Festival Virada Salvador nesta quinta-feira, 28.

O tucano usou as redes sociais para registrar o momento. Nos stories do seu Instagram, o parlamentar considerou o evento como “melhor e maior réveillon do Brasil”.

Para a abertura do evento, que já está na terceira edição consecutiva, na Arena Daniela Mercury, localizada no bairro da Boca do Rio, são esperadas mais de 200 mil pessoas, conforme estimou o prefeito Bruno Reis (União Brasil), em coletiva de imprensa, no início desta noite.

“Temos certeza que esse será o maior festival e o maior Réveillon de todos os tempos. Preparamos ele nos mínimos detalhes, desde a preocupação com as emissões dos gases do efeito estufa até o acolhimento aos filhos dos ambulantes que trabalham no festival. A nossa expectativa é receber hoje mais de 200 mil pessoas”, afirmou o prefeito.

Na noite desta quinta-feira já passaram pelo palco Virada, os seguintes artistas: Eric Land, Durval Lelys, Zé Vaqueiro e Anitta, que se apresenta neste momento. Ainda são esperadas mais duas atrações, Xand Avião e Nattan.