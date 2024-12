Baiana abandona advocacia para gravar pornô e fatura R$ 500 mil

Anna Savegnago é conhecida como Bad Anninha - Foto: Reprodução

Anna Savegnago, atualmente conhecida como 'Bad Anninha', abandonou a advocacia em Feira de Santana para se dedicar à produção de conteúdo adulto. Em dois anos, a baiana acumulou mais de R$ 500 mil. Agora, ela mira a marca de R$ 1 milhão como destaque no Nordeste na plataforma Privacy.

A ex-advogada avaliou o retorno financeiro como um dos principais incentivos para permanecer no segmento. De modo geral, a mudança na carreira teve início com os pedidos do público, que solicitava conteúdos mais ousados.

"Eu já criava conteúdo para internet em outras áreas. Quando pediram algo diferente, resolvi experimentar e nunca mais voltei para o direito", contou a criadora.

Compra de patrimônios

O faturamento no novo emprego ez a profissional de direito comprar casa própria e carro. Sobrou também uma grana para investir na educação dos filhos, de modo a garantir para eles, o acesso a uma escola particular com mensalidades de R$ 5 mil.

Mesmo com tantos benefícios, Anna enfrentou preconceito no início. "Hoje, as pessoas entendem que isso traz visibilidade e faturamento", comenta.

Ela também ressaltou a importância de encarar a profissão com seriedade, já que a produção de conteúdo online "não é crime" e entrega "muito dinheiro", além de "permite trabalhar de casa".