Tigrinho +18: em Salvador, prostitutas viram prêmio em jogos virtuais

"Quero ver todo mundo aqui metendo a vara nas mulher [sic]", atiça um homem identificado como Caio, cafetão responsável por gerir um grupo de WhatsApp com centenas de homens. A atividade-fim da comunidade? Uma variação do tradicional jogo do bicho cujo prêmio é uma hora ao lado de garotas de programa.

A coluna Páginas Proibidas, do Portal A TARDE, passou uma semana dentro de um destes grupos lotado de marmanjos - boa parte casados - que buscam serviços de profissionais do sexo, mas, sem a grana necessária para um programa em valores cheios, tentam a sorte na rifa.

Tigrinho?

Neste 'jogo do tigrão' as regras são simples: são dois sorteios diários, realizados às 15h e 19h. Já o valor de cada cota varia entre R$ 8 e R$ 10 a depender do 'nível' da garota. Motel não está incluso.

"É uma hora, no máximo, o programa. Apenas um relaxamento", ressalta o cafetão. 'Relaxamento' neste caso seria o orgasmo do cliente. "Gozou, já foi."

São 25 números disponibilizados em cada rifa, seguindo o padrão do jogo do bicho, com cada cliente podendo escolher quantos bichos quiser.

Kinder sem ovo

A recomendação de Caio, no entanto, é solicitar ao menos três, pois desta forma o comprador conquista o 'benefício' de escolher a companheira. Sim. Caso alguém vença com uma aposta simples terá a parceira escolhida pela casa, pegando a que 'sobrar'.

E, a depender do gosto do cliente, escolher a 'querida' é bom negócio.

Antes de cada sorteio, as três opções de garotas são divulgadas. As prévias são 'seminudes' que podem não corresponder com a realidade.

Compartilhar fotos das trabalhadoras durante ou após o serviço é proibido, mas um vencedor mas 'osado' disponibilizou um vídeo ao lado do 'prêmio'. O corpo da mulher virou chacota no grupo, com homens, mesmo aqueles que não seriam considerados atraentes até por quem tem um gosto mais flexível, taxando-a como 'acabada'.

Um suposto engenheiro mais maldoso chegou a sugerir a implementação de uma avenida mais larga que a Paralela no vasto espaço que separa os seios da trabalhadora.

A discussão durou apenas cinco minutos, pois o moderador atuou rápido para apagar o incêndio. "Essa menina aí ficou 'prejudicada', mas pense em uma que quem come gosta. Trabalha certo. E o importante é a buceta. E ainda bebe porra", propagandeia, arrancando risos e aplausos.

Alta demanda

A rotatividade no grupo é alta. Como o WhatsApp permite um máximo de 1.024 membros, apenas apostadores leais garantem o benefício de permanecer.

"Mais de mil homens só olhando. Coloquei uma mulher da rifa de 10 na de 8 e mesmo assim ainda não esgotou", chegou a reclamar Caio em um dia menos movimentado.

O 'infiltrado' da coluna, por exemplo, foi excluído do grupo após três dias, visto que não demonstrou interesse em nenhuma rifa.