Baiana que engravidou de irmão da irmã expõe dificuldade envolvendo filha

Ariadne Barros conta história inusitada da família na web - Foto: Reprodução | Instagram

Ariadne Barros, de 29 anos, ainda rende assunto nas redes sociais por causa da gravidez de irmão da sua irmã. A repercussão ocorre mesmo depois do nascimento de sua filha, Luma, agora com 2 meses.

Ariadne, que é casada com Carlos Júnior, que, assim como ela, é irmã de Janine, compartilha a dificuldade que terá para explicar a situação à filha.

Em publicação no Instagram, ela explicou: "Meu pai foi casado com a minha sogra. Desse casamento, tiveram uma filha, que é a Janine. Eles se separaram, meu pai encontrou a minha mãe e me teve. A minha sogra encontrou um outro parceiro e teve o Júnior, ou seja, eu sou casada com o irmão da minha irmã. Não somos irmãos, mas temos uma irmã em comum".

No entanto, em entrevista ao Uol, Ariadne disse que o maior desafio está em explicar a situação inusitada para Luma.

"Não sei se um dia a Luma vai entender. A gente tem um sobrinho de 10 anos que ainda não entende. Mas pretendo um dia explicar direitinho para ela", contou.

Casal é baiano

A história do casal teve início quando Ariadna, que morava em Feira de Santana, na Bahia, conheceu Carlos Jr. em um período de férias em Salvador com a irmã Janine.

Aos 13 anos, os dois engataram o relacionamento. Ela contou que os familiares receberam bem o relacionamento, sem ciúmes por parte dos pais.