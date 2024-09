Baiano leva Ouro nas Olimpíadas de Matemática do ITA e vai para Xangai

José Fábio Lima desembarca em Xangai para intercâmbio internacional da UNESCO - Foto: Reprodução

O professor de matemática do Ensino Médio (OPMBr), José Fábio de Araújo Lima, do Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand, em Feira de Santana, venceu e levou Medalha de Ouro na primeira Olimpíada de Matemática do ITA.

O feirense está em Xangai onde participa do intercâmbio internacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), onde tem a oportunidade de trocar experiências técnicas e culturais.

“Até aqui tem sido uma experiência incrível. Certamente, teremos muito a evoluir diante de tudo que estamos envolvidos por aqui. Ainda teremos atividades até a próxima semana, esperando continuar nessa mesma crescente de aprendizados. Já tivemos a chance de visitar locais como os parques de tecnologia da Huawei e da Lenovo”, disse o docente da rede estadual de ensino, que participa do intercâmbio junto a um grupo de outros professores brasileiros.

O professor espera usar o conhecimento adquirido para aprimorar seu trabalho com estudantes e colegas. Na sua avaliação, a participação no intercâmbio vai enriquecer ainda mais seus conhecimentos para levar essa experiência para seus alunos na escola.

José Fábio é um dos exemplos de professores e estudantes da rede estadual baiana que têm chamado a atenção no cenário nacional. Além dele, outros três professores baianos também se destacaram na OPMBr. Calebe Miranda da Silva, do Colégio Estadual José Ribeiro de Araújo, da cidade de Canarana; Emerson Gordiano de Almeida, do Colégio Polivalente de Conceição do Coité; e Jadson Souza, do Colégio Estadual Professora Nilde Maria Monteiro Xavier, de Palmeiras, foram premiados com Medalhas de Bronze, representando diferentes cidades da Bahia.

"A premiação comprova que a rede pública de ensino da Bahia tem professores qualificados", afirmou Jadson Souza, professor que conquistou medalha de bronze e pretende levar isso como motivação para os estudantes.