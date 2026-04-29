Baianos faturam R$ 1,8 milhão na Lotofácil; veja as cidades premiadas

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Prêmio total de R$ 5 milhões será dividido com outros dois bilhetes - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Dois bilhetes baianos faturaram prêmios no concurso nº 3672 da Lotofácil, da Caixa Econômica Federal, na noite desta terça-feira, 28. As apostas da Bahia ganharam mais de R$ 1,8 milhão.

O prêmio total de R$ 5 milhões será dividido com outros dois bilhetes, registrados no Rio Grande do Sul e em São Paulo.

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Um dos bilhetes baianos é uma aposta simples, registrada na Lotérica Piatã, na cidade de Piatã, na Chapada Diamantina.

Já o segundo é um bolão com 10 cotas, registrado em Salvador, na lotérica Sorte de Itapuã.

Cada uma das duas apostas que acertaram as 15 dezenas levou para casa o montante de R$ 916.809,17. Ou seja, juntos, os baianos faturaram cerca de R$ 1.833.618,34.

Os números sorteados foram: 01-03-05-07-09-10-11-12-13-14-16-20-23-24-25.

No total, as apostas saíram com prêmio de:

R$ 916.809,17 para 15 acertos;

505 apostas ganharam R$ 1.206,00 com 14 acertos;

18.035 apostas ganharam R$ 35,00 com 13 acertos;

198.733 apostas tiveram 12 acertos e ganharam R$ 14,00;

951.885 apostadores certaram 11 dezenas e levaram R$ 7,00.

Passo a passo para sacar os prêmios

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Segundo banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Já para valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.

Importante destacar que o prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).