BAHIA
Baianos podem mudar categoria da CNH de forma gratuita; saiba como
Os candidatos inscritos no CadÚnico recebem prioridade no processo seletivo
Cem vagas para cursos gratuitos de mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estão abertas em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. O programa Mais Motoristas, do Sest Senat, possibilita a migração para os níveis C, D ou E, além da realização de uma capacitação profissional.
Os inscritos serão submetidos a um processo seletivo e precisam atender aos critérios do edital. Uma das prioridades são as pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e para estas, as inscrições vão até 3 de julho.
Para o público em geral, o período de inscrição será de 4 de julho, às 8h, até 14 de julho, às 23h59, por meio do sistema do Programa Mais Motoristas.
Critérios para inscrição
Para participar, é necessário:
- Ter 19 anos ou mais;
- Saber ler e escrever;
- Possuir CPF;
- Ter CNH válida;
- Estar apto à mudança de categoria conforme o Código de Trânsito Brasileiro;
- Não possuir mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses;
- Não estar com a CNH suspensa.
Grupos prioritários
Durante a seleção haverá uma ordem de prioridade, mas acima de todos os grupos estarão os candidatos desempregados e aqueles com maior número de dependentes. Veja a lista:
- Mulheres inscritas no CadÚnico;
- Pessoas inscritas no CadÚnico;
- Mulheres em geral;
- Público geral.
O que o selecionado ganha
Na lista abaixo estão os itens que serão custeados pelo programa:
- Taxas da mudança de categoria da CNH;
- Exames obrigatórios;
- Exame toxicológico;
- Aulas práticas;
- Aluguel do veículo para o exame prático;
- Inclusão da observação de Exercício de Atividade Remunerada (EAR);
- Capacitação profissional.
O que não está incluso
Leia Também:
- Transporte;
- Alimentação;
- Hospedagem;
- Multas;
- Regularização da CNH;
- Novas provas em caso de reprovação.
É de responsabilidade do candidato acompanhar o processo seletivo e cumprir os prazos estabelecidos Os candidatos selecionados serão comunicados por e-mail.