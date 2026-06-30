Baianos podem mudar categoria da CNH de forma gratuita; saiba como

Siga o A TARDE no Google

Cem vagas para cursos gratuitos de mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estão abertas em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. O programa Mais Motoristas, do Sest Senat, possibilita a migração para os níveis C, D ou E, além da realização de uma capacitação profissional.

Os inscritos serão submetidos a um processo seletivo e precisam atender aos critérios do edital. Uma das prioridades são as pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e para estas, as inscrições vão até 3 de julho.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para o público em geral, o período de inscrição será de 4 de julho, às 8h, até 14 de julho, às 23h59, por meio do sistema do Programa Mais Motoristas.

Critérios para inscrição

Para participar, é necessário:

Ter 19 anos ou mais;

Saber ler e escrever;

Possuir CPF;

Ter CNH válida;

Estar apto à mudança de categoria conforme o Código de Trânsito Brasileiro;

Não possuir mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses;

Não estar com a CNH suspensa.

Grupos prioritários

Durante a seleção haverá uma ordem de prioridade, mas acima de todos os grupos estarão os candidatos desempregados e aqueles com maior número de dependentes. Veja a lista:

Mulheres inscritas no CadÚnico;

Pessoas inscritas no CadÚnico;

Mulheres em geral;

Público geral.

O que o selecionado ganha

Na lista abaixo estão os itens que serão custeados pelo programa:

Taxas da mudança de categoria da CNH;

Exames obrigatórios;

Exame toxicológico;

Aulas práticas;

Aluguel do veículo para o exame prático;

Inclusão da observação de Exercício de Atividade Remunerada (EAR);

Capacitação profissional.

O que não está incluso

Transporte;

Alimentação;

Hospedagem;

Multas;

Regularização da CNH;

Novas provas em caso de reprovação.

É de responsabilidade do candidato acompanhar o processo seletivo e cumprir os prazos estabelecidos Os candidatos selecionados serão comunicados por e-mail.