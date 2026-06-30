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Baianos podem mudar categoria da CNH de forma gratuita; saiba como

Os candidatos inscritos no CadÚnico recebem prioridade no processo seletivo

Alice Paulilo
Por
Veja como conseguir a mudança de categoria da CNH gratuita
Veja como conseguir a mudança de categoria da CNH gratuita - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Cem vagas para cursos gratuitos de mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estão abertas em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. O programa Mais Motoristas, do Sest Senat, possibilita a migração para os níveis C, D ou E, além da realização de uma capacitação profissional.

Os inscritos serão submetidos a um processo seletivo e precisam atender aos critérios do edital. Uma das prioridades são as pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e para estas, as inscrições vão até 3 de julho.

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Para o público em geral, o período de inscrição será de 4 de julho, às 8h, até 14 de julho, às 23h59, por meio do sistema do Programa Mais Motoristas.

Critérios para inscrição

Para participar, é necessário:

  • Ter 19 anos ou mais;
  • Saber ler e escrever;
  • Possuir CPF;
  • Ter CNH válida;
  • Estar apto à mudança de categoria conforme o Código de Trânsito Brasileiro;
  • Não possuir mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses;
  • Não estar com a CNH suspensa.

Grupos prioritários

Durante a seleção haverá uma ordem de prioridade, mas acima de todos os grupos estarão os candidatos desempregados e aqueles com maior número de dependentes. Veja a lista:

  • Mulheres inscritas no CadÚnico;
  • Pessoas inscritas no CadÚnico;
  • Mulheres em geral;
  • Público geral.

O que o selecionado ganha

Na lista abaixo estão os itens que serão custeados pelo programa:

  • Taxas da mudança de categoria da CNH;
  • Exames obrigatórios;
  • Exame toxicológico;
  • Aulas práticas;
  • Aluguel do veículo para o exame prático;
  • Inclusão da observação de Exercício de Atividade Remunerada (EAR);
  • Capacitação profissional.

O que não está incluso

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  • Transporte;
  • Alimentação;
  • Hospedagem;
  • Multas;
  • Regularização da CNH;
  • Novas provas em caso de reprovação.

É de responsabilidade do candidato acompanhar o processo seletivo e cumprir os prazos estabelecidos Os candidatos selecionados serão comunicados por e-mail.

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cnh Curso gratuito Sest Senat

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