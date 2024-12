Baixio recebe investimento bilionário e se torna novo polo turístico

Lançamento da pedra fundamental dos três novos resorts - Foto: Rafael Soares | @workvisuals | @_rafaelvisuals

De um acidente geográfico a uma Fazenda de Cocos, o distrito de Baixio, que pertence à cidade de Esplanada, a cerca de 120 km de Salvador, vem se transformando, aos poucos, em um novo destino turístico.

O encontro do rio com o mar e as águas cristalinas das lagoas atraiu a empresa espanhola Prima, que escolheu o local, para instalar o seu primeiro resort e residencial: Ponta de Inhambupe. Com foco na sustentabilidade, o grupo expandiu os negócios e, em breve, lançará mais três novos resorts no local.

O CEO do Grupo Prima, Rúben Escartín, explicou o motivo de ter escolhido o distrito para se transformar em uma nova área turística, com capacidade de atrair quase 854 mil visitantes ao ano.

“Nós, antes de definir aqui como destino, falamos com grandes operadores hoteleiros espanhois, que estão aqui [na Bahia], como o Iberostar, como a Sol Meliá que comprou uma área em Guarajuba. Então, fomos falar com eles, que são especialistas em turismo e desenvolvimento de destinos. Eles falaram que o melhor local para o desenvolvimento turístico no pais, que tinha 7000 km, e pelas seguintes características, em ter um [bom] clima e ser perto de Salvador e do ponto vista de conexão internacional. Pensamos que poderia acontecer um Riviera Maya mexicana aqui”, disse Rúben.

CEO do Grupo Prima, Rúben Escartín | Foto: Rafael Soares | @workvisuals | @_rafaelvisuals

Na manhã deste sábado, 30, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) esteve no local ao lado do Executivo para realizar a cerimônia da pedra fundamental, a fim de dar o start para a construção dos novos empreendimentos.

“Estamos vivendo um momento histórico para a Bahia. Este empreendimento vai além do turismo: é uma oportunidade de desenvolvimento sustentável, geração de empregos e transformação da qualidade de vida das famílias”, afirmou o petista.

Com investimento de R$ 5,6 bilhões, o projeto prevê, além dos resorts, a construção de um aeródromo no distrito, que terá auxílio do governo baiano para desapropriá-lo. O equipamento deve ser fixado no município de Conde, que fica próximo ao distrito.

“O compromisso nosso é de toda via de acesso é a gente fazer uma preparação. Estamos contemplando todas as áreas circunscritas da BA-099, com pontes sobre rios e já temos licença ambiental para isso. [...]. Estamos conversando com a empresa que gere o aeroporto de Salvador, que é o Vinci, que ele fizesse uma contrapartida em gerenciar [o aeroporto]. A parceria seria essa: o estado desapropria o terreno, a União constroi o aeroporto e a VINCI faz a gestão”, contou Jerônimo.

A movimentação ainda gerou apelo de uma moradora local, identificada como dona Zezé, que pediu para que o Estado junto com a empresa privada mantenha a “paz e a ordem” em Baixio.

“Eu não quero que Baixio se torne Praia do Forte, quero uma Baixio simples, que eu continue dormindo com a minha porta aberta, tendo paz e sossego. Quero uma Baixio simples e segura”, afirmou a idosa.

Baixio | Foto: Manu Dias | GOVBA

Investimentos

Para que a iniciativa saia do papel, o chefe do Executivo estadual anunciou obras para estimular o crescimento da comunidade. Entre as iniciativas divulgadas na cerimônia estão a implantação de uma ciclovia com urbanização, iluminação, pista para pedestres.

Durante o ato, o governador também autorizou a ampliação do sistema de abastecimento de água e a instalação de esgotamento sanitário. O petista ainda autorizou a requalificação da Praça Palame, em Esplanada.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida, contou como serão captados os recursos para as obras. “O Governo do Estado vai está captando recursos, por meio de emenda parlamentar, e está previsto entre R$ 10 a R$ 14 milhões”.

Geração de emprego e renda

A construção dos três novos resorts de luxo deve gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos ao longo dos próximos dez anos. Segundo o diretor-executivo do Grupo Prima, Luciano Lopes, os novos funcionários serão capacitados para executar a função.

“O Grupo Prima realiza já uma formação de mão de obra desde 2005. Já foram capacitados e treinados, aproximadamente, quase 8 mil pessoas ao longo desses anos. Atualmente, nós temos aqui empregados em torno de 200 colaboradores, dos quais 92% são mão de obra local”, declarou.

Já o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, argumentou que o governo baiano atua na região, por meio da secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), para capacitar os habitantes a trabalharem na construção civil e na área hoteleira.

“Nós estamos aqui desde 2020, capacitando os moradores locais para que eles estejam aptos a trabalharem tanto na construção civil como na área hoteleira”, completou.