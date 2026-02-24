Banco anuncia fim de agência na Região Metropolitana de Salvador

A agência ficará aberta até março - Foto: Ilustrativa | Freepik

O banco Itaú anunciou o encerramento de suas atividades em mais uma região da Bahia. Identificada como 7689, uma agência bancária do grupo dará adeus à cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, no próximo mês.

Localizado na Avenida 28 de Setembro, o local manterá seu funcionamento apenas até o dia 18 de março, remanejando cerca de 22 mil clientes para a agência 0501, na Avenida Getúlio Vargas, localizada também no centro da cidade.

Em nota, o Itaú informou que a mudança faz parte de uma integração com a rede digital, que tem crescido cada vez mais. “Essa transformação também redefine o papel da rede física, que continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado”, explicaram.

“A mudança garante a continuidade do atendimento presencial, além do acesso aos canais digitais e aos caixas eletrônicos disponíveis na região”, completou o comunicado.