Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FIM DE UMA ERA

Banco anuncia fim de agência na Região Metropolitana de Salvador

Mais de 20 mil clientes precisaram ser transferidos para outra agência

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/02/2026 - 20:24 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A agência ficará aberta até março
A agência ficará aberta até março -

O banco Itaú anunciou o encerramento de suas atividades em mais uma região da Bahia. Identificada como 7689, uma agência bancária do grupo dará adeus à cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, no próximo mês.

Localizado na Avenida 28 de Setembro, o local manterá seu funcionamento apenas até o dia 18 de março, remanejando cerca de 22 mil clientes para a agência 0501, na Avenida Getúlio Vargas, localizada também no centro da cidade.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SDE, FIEB e Coelba firmam pacto para garantir energia a novos negócios
Suspeitos de ataque a turistas são presos e arsenal é apreendido na Bahia
Deyvid Bacelar defende mais representatividade feirense em Brasília

Em nota, o Itaú informou que a mudança faz parte de uma integração com a rede digital, que tem crescido cada vez mais. “Essa transformação também redefine o papel da rede física, que continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado”, explicaram.

“A mudança garante a continuidade do atendimento presencial, além do acesso aos canais digitais e aos caixas eletrônicos disponíveis na região”, completou o comunicado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

banco itau camaçari itaú

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A agência ficará aberta até março
Play

Chuva intensa alaga bairros e deixa moradores ilhados em Araci

A agência ficará aberta até março
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

A agência ficará aberta até março
Play

Vídeo mostra briga entre motorista de ônibus e ciclista na Bahia

A agência ficará aberta até março
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

x