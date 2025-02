Banco de Leite do HGRS está com estoque crítico; saiba como doar

- Foto: Divulgação GOV/BA

O Banco de Leite Humano do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, está em estado crítico. Atualmente, a unidade distribui apenas um litro de leite materno por dia, embora a demanda diária seja de pelo menos 3,5 litros para atender adequadamente os bebês internados.

Atualmente, o hospital tem 50 recém-nascidos internados, mas apenas 10, que estão em condições mais críticas de saúde, estão recebendo o leite materno, considerado essencial para a recuperação e o desenvolvimento saudável.

A situação se agravou com a queda significativa no número de doadoras. Nos últimos meses, o total de mães que contribuíam regularmente caiu de 45 para 22.

Para doar e salvar vidas, é necessário:

- Estar saudável;

- Não fazer uso de medicamentos que contraindiquem a amamentação

- Ter excesso de leite.

As mães lactantes interessadas em doar podem entrar em contato através do telefone (71) 3117-7532 ou do WhatsApp (71) 98225-5493 para obter todas as orientações. Além de ajudar a salvar vidas, as doadoras contam com apoio e assistência técnica para garantir o bem estar durante o processo da doação.

O banco de leite disponibiliza informações detalhadas, dão todo o suporte para as mães que desejam doar e realiza coletas domiciliares

"O leite materno é vital para os nossos pequenos pacientes, principalmente para os prematuros e os que estão em condições mais frágeis. Cada doação faz a diferença na vida desses bebês", destaca a enfermeira Ana Carolina Meireles, responsável pelo banco de leite.