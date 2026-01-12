Bares e restaurantes terão limite de horário de funcionamento na Bahia

Os locais deverão seguir a nova regra - Foto: Ilustrativa | Freepik

Uma nova regra está prestes a afetar bares e restaurantes de Madre de Deus, Região Metropolitana de Salvador. Os estabelecimentos agora terão um horário limite de funcionamento até as 2 horas da manhã, não podendo ultrapassá-lo.

A medida foi publicada no Diário Oficial do município. No documento, a prefeitura reforçou que as atividades devem ser encerradas pontualmente em qualquer local que venda alimentos e bebidas, até mesmo os ambulantes.

O decreto também reforça que alvarás concedidos antes da publicação do documento não são mais válidos e o som será afetado, sendo permitido de domingo a quinta-feira até às 23h, e às sextas-feiras, sábados, feriados e vésperas de feriado, até a meia-noite.

A gestão municipal alega que a medida visa garantir o sossego da população local. A fiscalização ficará sob responsabilidade da prefeitura, com apoio da Polícia Militar, que poderá aplicar advertência, multa e suspensão temporária do alvará dos locais que descumprirem o combinado.