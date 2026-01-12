Menu
CRIME

Mulher é presa após esfaquear companheiro ao flagrar traição na Bahia

A mulher foi presa em flagrante

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

12/01/2026 - 17:34 h
Uma mulher de 28 anos foi presa na madrugada deste domingo, 11, suspeita de esfaquear o companheiro, de 33 anos, no distrito de Humildes, em Feira de Santana. De acordo com a Polícia Militar, o ataque ocorreu por volta das 2h10, na Rua José Falcão, região central do distrito, após uma discussão motivada por infidelidade.

A PM informou que equipes foram acionadas após o homem dar entrada na Policlínica de Humildes com ferimentos causados por arma branca. No local, os policiais confirmaram a identidade da vítima e a gravidade das lesões.

Ele precisou permanecer internado, mas não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde ou previsão de alta médica.

Leia Também:

Professor é preso por abusar alunos sexualmente por notas mais altas
Homem faz mulheres reféns após descer de ônibus em rodovia na Bahia
Motorista por aplicativo desaparece após sair para trabalhar na RMS

Suspeita presa

Após diligências na região, a suspeita foi localizada e detida. Em depoimento preliminar, ela afirmou que atacou o companheiro depois de flagrá-lo com outro homem em uma situação de traição em uma rua do distrito.

Ainda segundo a Polícia Militar, a arma utilizada no crime não foi localizada até o momento.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada ao Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho, em Feira de Santana. O caso será apurado pela Polícia Civil.

x