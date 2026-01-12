Mulher é presa após esfaquear companheiro ao flagrar traição na Bahia

As investigações apontam que a suspeita atuava aplicando golpes relacionados a empréstimos consignado - Foto: : Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher de 28 anos foi presa na madrugada deste domingo, 11, suspeita de esfaquear o companheiro, de 33 anos, no distrito de Humildes, em Feira de Santana. De acordo com a Polícia Militar, o ataque ocorreu por volta das 2h10, na Rua José Falcão, região central do distrito, após uma discussão motivada por infidelidade.

A PM informou que equipes foram acionadas após o homem dar entrada na Policlínica de Humildes com ferimentos causados por arma branca. No local, os policiais confirmaram a identidade da vítima e a gravidade das lesões.

Ele precisou permanecer internado, mas não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde ou previsão de alta médica.

Suspeita presa

Após diligências na região, a suspeita foi localizada e detida. Em depoimento preliminar, ela afirmou que atacou o companheiro depois de flagrá-lo com outro homem em uma situação de traição em uma rua do distrito.

Ainda segundo a Polícia Militar, a arma utilizada no crime não foi localizada até o momento.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada ao Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho, em Feira de Santana. O caso será apurado pela Polícia Civil.