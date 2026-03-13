Menu
BAHIA
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA

Berço de Caetano Veloso, Santo Amaro celebra 189 anos de história

Além da programação oficial, serviços públicos terão alteração no funcionamento

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

13/03/2026 - 7:30 h

Cidade de Santo Amaro
Cidade de Santo Amaro -

A famosa cidade de Dona Canô e seus filhos Caetano Veloso e Maria Bethânia, Santo Amaro da Purificação celebra, nesta sexta-feira (13), 189 anos de elevação à categoria de cidade. A data reforça a importância histórica, cultural e social do município para o Recôncavo baiano.

A programação festiva terá início às 8h, com o hasteamento do Pavilhão Nacional e das bandeiras do Estado da Bahia e do município, no Paço Municipal, reunindo autoridades, servidores e a comunidade local.

Após a solenidade, a agenda seguirá com outras atividades, como:

  • assinatura da ordem de serviço para a construção da Creche da Rua das Viúvas;
  • assinatura de ato para implantação de um empreendimento econômico;
  • autorização para abertura do processo licitatório da construção da Ponte do Sinimbu;
  • assinatura da ordem de serviço para o início do Programa de Regularização Fundiária em todo o município, iniciativa que visa garantir mais segurança jurídica, cidadania e dignidade para diversas famílias santamarenses.

Em informativo divulgado nas redes sociais, a gestão municipal também estabeleceu o dia 13 de março como ponto facultativo nas repartições públicas municipais. As atividades administrativas serão retomadas normalmente na segunda-feira, 16, a partir das 8h.

Cidade histórica

Localizado a pouco mais de 80 quilômetros de Salvador, o município possui uma área territorial de 492,9 km² e é conhecido especialmente por suas manifestações culturais, festas tradicionais e filhos ilustres, além da arquitetura marcada por sobrados e casarões históricos. Um dos principais símbolos religiosos é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação.

A localidade foi fundada no século XVI, inicialmente como distrito. A emancipação política ocorreu apenas em 1837, quando a então vila de Nossa Senhora da Purificação e Santo Amaro passou a se chamar Santo Amaro da Purificação. As ruas do município preservam uma rica herança arquitetônica, com casarões coloniais, igrejas seculares e uma cultura popular marcada pela miscigenação entre europeus, indígenas e africanos.

Entre os séculos XVI e XIX, Santo Amaro foi um importante polo do cultivo da cana-de-açúcar. Com a presença dos engenhos, a região recebeu inúmeros homens e mulheres negros escravizados durante o período da escravidão no Brasil.

A herança afro-brasileira permanece viva na cidade. Em 13 de maio de 1888, data da abolição da escravatura no Brasil, pessoas negras foram às ruas celebrar a liberdade. No ano seguinte, por iniciativa do líder religioso João de Obá e de seus filhos de santo, centenas de pessoas voltaram às ruas, dando origem ao Bembé do Mercado.

A celebração é considerada o único candomblé de rua do mundo e foi reconhecida como Patrimônio Imaterial da Bahia pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) e como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A festa é cantada por Caetano Veloso na música “13 de maio”.

Bahia Cultura santo amaro

x