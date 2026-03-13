EMANCIPAÇÃO POLÍTICA
Berço de Caetano Veloso, Santo Amaro celebra 189 anos de história
Além da programação oficial, serviços públicos terão alteração no funcionamento
A famosa cidade de Dona Canô e seus filhos Caetano Veloso e Maria Bethânia, Santo Amaro da Purificação celebra, nesta sexta-feira (13), 189 anos de elevação à categoria de cidade. A data reforça a importância histórica, cultural e social do município para o Recôncavo baiano.
A programação festiva terá início às 8h, com o hasteamento do Pavilhão Nacional e das bandeiras do Estado da Bahia e do município, no Paço Municipal, reunindo autoridades, servidores e a comunidade local.
Após a solenidade, a agenda seguirá com outras atividades, como:
- assinatura da ordem de serviço para a construção da Creche da Rua das Viúvas;
- assinatura de ato para implantação de um empreendimento econômico;
- autorização para abertura do processo licitatório da construção da Ponte do Sinimbu;
- assinatura da ordem de serviço para o início do Programa de Regularização Fundiária em todo o município, iniciativa que visa garantir mais segurança jurídica, cidadania e dignidade para diversas famílias santamarenses.
Em informativo divulgado nas redes sociais, a gestão municipal também estabeleceu o dia 13 de março como ponto facultativo nas repartições públicas municipais. As atividades administrativas serão retomadas normalmente na segunda-feira, 16, a partir das 8h.
Cidade histórica
Localizado a pouco mais de 80 quilômetros de Salvador, o município possui uma área territorial de 492,9 km² e é conhecido especialmente por suas manifestações culturais, festas tradicionais e filhos ilustres, além da arquitetura marcada por sobrados e casarões históricos. Um dos principais símbolos religiosos é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação.
A localidade foi fundada no século XVI, inicialmente como distrito. A emancipação política ocorreu apenas em 1837, quando a então vila de Nossa Senhora da Purificação e Santo Amaro passou a se chamar Santo Amaro da Purificação. As ruas do município preservam uma rica herança arquitetônica, com casarões coloniais, igrejas seculares e uma cultura popular marcada pela miscigenação entre europeus, indígenas e africanos.
Entre os séculos XVI e XIX, Santo Amaro foi um importante polo do cultivo da cana-de-açúcar. Com a presença dos engenhos, a região recebeu inúmeros homens e mulheres negros escravizados durante o período da escravidão no Brasil.
A herança afro-brasileira permanece viva na cidade. Em 13 de maio de 1888, data da abolição da escravatura no Brasil, pessoas negras foram às ruas celebrar a liberdade. No ano seguinte, por iniciativa do líder religioso João de Obá e de seus filhos de santo, centenas de pessoas voltaram às ruas, dando origem ao Bembé do Mercado.
A celebração é considerada o único candomblé de rua do mundo e foi reconhecida como Patrimônio Imaterial da Bahia pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) e como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A festa é cantada por Caetano Veloso na música “13 de maio”.
