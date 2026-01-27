Menu
BAHIA
ATRAÇÕES

Bloquinho de Villas 2026 conta com artistas baianos e grupo de samba

Programação acontece no dia 31 de janeiro, no Armazém Convention, em Lauro de Freitas

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

27/01/2026 - 23:04 h

Apresentação do cantor Jau
Apresentação do cantor Jau -

Jau, Diggo e o grupo Benzadeus foram confirmados como atrações da edição de 2026 do Bloquinho de Villas, programação que acontece no dia 31 de janeiro, no Armazém Convention, em Lauro de Freitas.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis no site da Ticket Maker. A organização alerta para a proximidade da virada de lote e recomenda a compra antecipada, considerando a alta demanda registrada nas edições anteriores.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Conheça as atrações

Reconhecido pela presença de palco e pela capacidade de transformar apresentações em experiências coletivas, Jau leva ao Bloquinho um repertório que transita entre o reggae, a MPB e os ritmos afro-baianos, mantendo forte ligação com o público e com a identidade musical da Bahia.

Outro artista baiano que estará no evento é Diggo, cantor e compositor natural de Salvador, com formação na Escola Olodum e passagem pelo Bloco Afro Olodum. Ele também se destaca como compositor de sucessos gravados por nomes como Léo Santana e João Gomes.

Agora, o foco do cantor é sua carreira solo como cantor, apostando na fusão do pagode romântico com elementos do trap.

Além deles, o grupo de samba Benzadeus, formado em Brasília no fim de 2020 e Apadrinhado pelo grupo Menos é Mais, vem ganhando cada vez mais projeção nacional a partir da mistura de clássicos do gênero com músicas autorais e pela forte conexão com a cultura popular.

O Benzadeus é formado por Magrão (vocal), Vini (reco), Neném (pandeiro), Das Sortes (surdo) e Pedigree (banjo).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Ver todas

