Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Bolsa Família: nova regra determina monitoramento de gestantes

Medida tem como objetivo agilizar a identificação de beneficiárias

Victoria Isabel
Por
Gestantes
Gestantes - Foto: Reprodução | TV Brasil

O governo federal publicou uma nova regulamentação para o Bolsa Família que amplia o monitoramento de gestantes, crianças e nutrizes beneficiárias do programa. A medida foi oficializada por meio da Portaria Interministerial nº 38, assinada pelos ministros Wellington Dias e Alexandre Padilha.

A principal mudança estabelece o compartilhamento mensal de informações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Com isso, o governo pretende identificar com mais rapidez as gestantes cadastradas no programa e garantir o pagamento do Benefício Variável Gestante.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Vacinação e estado nutricional entram no monitoramento

Além do acompanhamento pré-natal, a nova norma prevê o controle da situação vacinal de crianças beneficiárias, com base no calendário do Programa Nacional de Imunizações.

Também será realizado o monitoramento nutricional de crianças com até sete anos incompletos, gestantes e mulheres que estejam amamentando. Os dados deverão ser registrados pelas equipes da Atenção Primária à Saúde nos sistemas oficiais do SUS.

Atenção especial a populações vulneráveis

A portaria amplia ainda as ações voltadas para grupos tradicionais e populações em situação de vulnerabilidade, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e povos de terreiro.

Leia Também:

BRASIL

Mulher de 37 anos que fingiu ter 12 anos ganhou Mounjaro dos pais adotivos
Mulher de 37 anos que fingiu ter 12 anos ganhou Mounjaro dos pais adotivos imagem

MEDICAMENTOS SUSPENSOS

Anvisa suspende venda de remédios para câncer e pressão alta
Anvisa suspende venda de remédios para câncer e pressão alta imagem

BRASIL

"Mataram meu filho pela 3ª vez", diz pai de Henry após perdão a Monique
"Mataram meu filho pela 3ª vez", diz pai de Henry após perdão a Monique imagem

O texto também prevê capacitação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de iniciativas voltadas à promoção da saúde, prevenção de doenças e segurança alimentar. Segundo o governo federal, a medida busca fortalecer a integração entre as áreas de assistência social e saúde, ampliando o acesso aos direitos e serviços públicos para as famílias beneficiárias do Bolsa Família.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Bolsa Família governo federal sus

Relacionadas

Mais lidas