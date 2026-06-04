Bolsa Família: nova regra determina monitoramento de gestantes

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O governo federal publicou uma nova regulamentação para o Bolsa Família que amplia o monitoramento de gestantes, crianças e nutrizes beneficiárias do programa. A medida foi oficializada por meio da Portaria Interministerial nº 38, assinada pelos ministros Wellington Dias e Alexandre Padilha.

A principal mudança estabelece o compartilhamento mensal de informações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Com isso, o governo pretende identificar com mais rapidez as gestantes cadastradas no programa e garantir o pagamento do Benefício Variável Gestante.

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Vacinação e estado nutricional entram no monitoramento

Além do acompanhamento pré-natal, a nova norma prevê o controle da situação vacinal de crianças beneficiárias, com base no calendário do Programa Nacional de Imunizações.

Também será realizado o monitoramento nutricional de crianças com até sete anos incompletos, gestantes e mulheres que estejam amamentando. Os dados deverão ser registrados pelas equipes da Atenção Primária à Saúde nos sistemas oficiais do SUS.

Atenção especial a populações vulneráveis

A portaria amplia ainda as ações voltadas para grupos tradicionais e populações em situação de vulnerabilidade, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e povos de terreiro.

O texto também prevê capacitação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de iniciativas voltadas à promoção da saúde, prevenção de doenças e segurança alimentar. Segundo o governo federal, a medida busca fortalecer a integração entre as áreas de assistência social e saúde, ampliando o acesso aos direitos e serviços públicos para as famílias beneficiárias do Bolsa Família.