Mulher de 37 anos que fingiu ter 12 anos ganhou Mounjaro dos pais adotivos

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A prisão de uma mulher de 37 anos que se passou por uma adolescente de 12 anos em Joinville revelou detalhes do golpe que enganou uma família por mais de um ano. Identificada como Amanda Maria Souza de Oliveira, ela recebeu diversos benefícios dos chamados "pais adotivos", incluindo tratamento para obesidade com o medicamento Mounjaro e até uma festa de aniversário.

Segundo a Polícia Civil, Amanda se apresentava à família como "Gabriele" e conviveu com o casal durante 14 meses. Inicialmente, ela afirmou ter 18 anos e procurava emprego, mas depois passou a alegar ter apenas 11 anos e ser vítima de abusos familiares, conquistando a confiança dos moradores.

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Comovidos com a história, os integrantes da família decidiram acolhê-la em casa. De acordo com o delegado Rodrigo Bueno Gusso, o casal custeou despesas médicas, tratamentos e proporcionou uma rotina confortável à suposta adolescente.

A confiança foi tamanha que os "pais adotivos" chegaram a organizar uma festa para comemorar os 12 anos da jovem. Amanda também teria convencido a família de que não poderia frequentar a escola por medo de ser encontrada por um suposto pai abusador.

Suspeita já teria aplicado golpes semelhantes

As suspeitas surgiram após uma parente da família desconfiar da história e pesquisar casos semelhantes na internet. A investigação apontou que Amanda já possui registros de ocorrências parecidas em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul.

Presa em flagrante, ela teve a prisão convertida em preventiva e é investigada pelos crimes de estelionato e falsa identidade. Segundo a defesa, Amanda deverá passar por exames de sanidade mental durante o andamento do processo.