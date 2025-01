Bombeiros resgatam 27 vítimas de grave acidente com micro-ônibus

Acidente aconteceu na BR-110 próximo a Catu - Foto: Divulgação | CBMBA

Um micro-ônibus capotou e caiu em uma ribanceira no município de Catu, na Região Metropolitana de Salvador, na tarde desta sexta-feira, 10. O acidente, que ocorreu na BR-110, na saída de Catu, próximo ao entroncamento que dá acesso a São Sebastião do Passé, deixou vinte e sete pessoas feridas.

Equipes de resgate foram acionadas e já estão no local prestando os primeiros socorros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, guarnições do 19º Batalhão de Bombeiros Militar (19º BBM) fizeram o resgate das vítimas, sendo 15 encaminhadas para o Hospital Municipal Catu, dois para uma unidade de saúde particular e outra para o Hospital Dantas Bião, em Alagoinhas.

Ainda segundo os Bombeiros, nove pessoas foram atendidas no Hospital Carlito Silva, em Pojuca. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também deram apoio à ocorrência.

Ainda não se sabe as causas do acidente. Há relatos de que chovia forte no local no momento em que o veículo caiu. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para a cidade era de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

