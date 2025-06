Briga durante festa paredão termina com mortes no interior da Bahia

Ambos morreram no local antes da chegada do socorro - Foto: Ilustrativa

Dois homens morreram a tiros após uma confusão em uma festa do tipo "paredão", na madrugada deste domingo, 8, na cidade de Valença, localizada no Baixo Sul da Bahia. O crime aconteceu por volta das 5h20, na Praça da Jaqueira, nas proximidades da zona rural do município.

As vítimas foram identificadas como Felipe Gonçalves dos Santos, de 26 anos, e Carlos Bispo Santos, de 38. De acordo com a Polícia Civil, Felipe teria iniciado uma discussão com outro homem, que sacou uma arma e efetuou os disparos. Carlos, amigo da vítima, tentou intervir para cessar o conflito, mas também foi atingido.

Ambos morreram no local antes da chegada do socorro. A motivação da briga e a relação entre os envolvidos ainda não foram esclarecidas.

O incidente provocou correria e tumulto na festa, até que a Polícia Militar foi acionada e encerrou o evento.

O suspeito do crime já foi identificado e o caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Valença. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram até o local para realizar a perícia e encaminharam os corpos ao Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por necropsia.