BAHIA
CONFIRA

Burger King vai trocar boletos por sanduíche grátis no Halloween

Ação inusitada transforma o pagamento de contas em uma experiência mais divertida

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

27/10/2025 - 15:33 h
Cinco unidades do Burger King na Bahia aderiram à promoção
Cinco unidades do Burger King na Bahia aderiram à promoção

Neste Halloween, até os boletos viram motivo de festa. O Burger King e a Serasa anunciaram uma parceria curiosa: no dia 31 de outubro de 2025, quem passar por um drive-thru participante poderá trocar um boleto, pago ou não, por um sanduíche gratuito.

A campanha quer transformar o medo das contas em diversão, oferecendo um Cheddar Duplo e, para quem tiver o app da Serasa instalado, uma batata frita média como bônus.

A iniciativa, válida das 0h01 às 23h59 ou enquanto durarem os estoques, permite uma troca por CPF e por carro. E tem bônus: quem apresentar o aplicativo da Serasa instalado no celular ainda ganha uma batata frita média para acompanhar o sanduíche.

Onde participar na Bahia

Cinco unidades do Burger King na Bahia aderiram à promoção: três em Salvador, uma em Lauro de Freitas e outra em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado.

Em Salvador, os consumidores poderão participar nas lojas das avenidas ACM, Manoel Dias da Silva e Octávio Mangabeira. Em Lauro de Freitas, a troca acontece na unidade da Avenida Santos Dumont. Já no interior, o ponto de troca fica em Luís Eduardo Magalhães.

x