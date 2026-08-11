BAHIA
BYD abre exclusivas para pessoas com deficiência; veja como se inscrever
Prazo para inscrição vai até a próxima quinta, 13
A BYD Auto do Brasil abriu mais de 10 vagas, exclusivamente, para pessoas com deficiência (PcD) em diversas funções da fábrica. Os interessados terão até a próxima quinta-feira, 13, para realizar as inscrições, de maneira online ou presencial.
Para quem for selecionado, o local de trabalho será no complexo industrial de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). A iniciativa faz parte do plano contínuo da empresa para ampliar a inclusão e a geração de renda no estado.
Sobre as vagas
As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação na fábrica como:
- Motorista carreteiro - 2 vagas;
- Operador de empilhadeira - 4 vagas;
- Almoxarife - 3 vagas;
- Técnico de processos - 2 vagas;
- Inspetor de qualidade - 2 vagas;
- Operador de produção.
Como se inscrever
O processo seletivo poderá ser feito de duas formas, presencial e online.
Os candidatos que optarem pela forma presencial deverão retirar a carta de encaminhamento em uma das unidades do SINE Bahia localizadas em Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Dias d'Ávila e Mata de São João.
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Já aqueles que preferirem fazer a inscrição online, é necessário acessar o Portal de Carreiras da BYD e buscar qual vaga deseja fazer a candidatura. Seguem os links individuais das oportunidades oferecidas.