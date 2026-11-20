As obras do programa Revitaliza Cidade de Cairu já saíram do papel e estão transformando a sede do município-arquipélago baiano.

Para preservar a história, a cultura e as tradições locais, a prefeitura avança com dois projetos: a construção da Casa da Cultura e a restauração da Casa dos Anjos, que será a futura sede do polo local da Faculdade de Direito da FAESB.

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Casas da Cultura

A nova Casa da Cultura está sendo erguida no prédio onde funcionou a antiga Câmara Municipal. A iniciativa faz parte de uma estratégia ampla para impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável de Cairu por meio da valorização do seu patrimônio histórico e cultural.

Com atuação inicial concentrada na tradicional Rua Direita, o programa baseia-se em cinco pilares principais:

Restauração do centro histórico;

Fomento ao turismo náutico;

Melhoria na infraestrutura de hospedagens;

Preservação das tradições ancestrais;

Valorização da gastronomia local.

Requalificação - Foto: Assessoria | Divulgação

Requalificação de imóveis abandonados na Rua Direita

Atualmente, a Prefeitura já possui o cadastro de 16 antigos imóveis abandonados na Rua Direita que ganharão novas funções comerciais, culturais ou de prestação de serviços. Entre os novos equipamentos e espaços previstos para movimentar a economia e o turismo em Cairu estão:

Museu Casa de Reis e São Benedito: projeto com captação de recursos já aprovada pelo Ministério da Cultura, via Lei Rouanet;

Escola de Gastronomia de Cairu;

Novos bares, restaurantes, cafés e pousadas.

Para viabilizar essas metas e garantir a preservação das características arquitetônicas originais, o programa conta com incentivos fiscais, desapropriação de imóveis em ruínas, parcerias público-privadas (PPPs) e práticas sustentáveis de requalificação urbana.

Para o prefeito Hildécio Meireles, o impacto do projeto vai além da recuperação física dos casarões, buscando devolver vida a espaços que integram a memória afetiva da população e criar oportunidades educacionais e econômicas.

“O Revitaliza Cidade de Cairu é um compromisso com a nossa história e com o futuro do município. Ver a Casa da Cultura e a Casa dos Anjos ganhando forma é a prova de que o programa saiu do papel”, afirma o gestor.

A secretária municipal da Cultura, Cíntia Palma, reforça que a iniciativa fortalece a identidade local e amplia o acesso ao patrimônio material e imaterial. “A Casa da Cultura e o futuro museu Casa de Reis e São Benedito, por si só, vão dar a Cairu espaços à altura da sua riqueza cultural e ajudar moradores e visitantes a conhecer melhor a nossa história”, destaca.

Programa Revitaliza Cidade de Cairu

Com as obras em ritmo acelerado e os imóveis mapeados, a Prefeitura seguirá para as próximas etapas por meio de editais de concessão e instalação das atividades econômicas e culturais.

O objetivo final é consolidar a Rua Direita e seu entorno — que reúne pontos turísticos icônicos como a orla marítima, o Convento de Santo Antônio e a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário — como um grande polo cultural, educacional, gastronômico e turístico na Bahia.