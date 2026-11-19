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Viajantes que buscam alternativas aos roteiros de maior fluxo na Bahia encontram opções no interior, no litoral e nos arredores da capital. A lista reúne vilarejos serranos, municípios com arquitetura colonial, faixas de areia no extremo sul e localidades com acesso a partir de Salvador para planejamento de viagem durante feriados prolongados.

Destinos na Chapada Diamantina

A região central do estado concentra municípios com infraestrutura voltada ao ecoturismo e ao patrimônio histórico, operando com menor volume de visitantes em comparação aos polos mais procurados da serra.

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Igatu

Igatu - Foto: Reprodução internet

Localizado no município de Andaraí, o distrito de Igatu apresenta construções erguidas em pedra durante o período de extração de diamantes. A localidade funciona como base para caminhadas em áreas de relevo rochoso e visitas a cursos d'água.

Conjunto de edificações de pedra remanescentes do ciclo do garimpo.

Rotas de caminhada entre formações rochosas e acesso a cachoeiras da região.

Vias calçadas em pedra que concentram a circulação de pedestres no povoado.

Rio de Contas

Rio de Contas - Foto: Reprodução internet

Situado no sul da Chapada Diamantina, o município mantém um conjunto arquitetônico do período colonial e registra temperaturas mais baixas devido à altitude. O itinerário local combina visitação urbana e deslocamentos para áreas naturais.

Centro urbano com edificações históricas preservadas.

Acesso a cachoeiras, poços de banho e trilhas nos arredores da sede municipal.

Atividades voltadas para caminhadas e visitação ao patrimônio arquitetônico.

Mucugê

Mucugê - Foto: Reprodução internet

O município está inserido na área da Chapada Diamantina e reúne patrimônio histórico e acesso a unidades de conservação e áreas de vegetação rupestre. A estrutura urbana atende viajantes que buscam roteiros de observação e trilhas.

Área cercada por serras e formações de campos rupestres.

Caminhos para rios, mirantes e quedas d'água no entorno da cidade.

Hospedagens e serviços concentrados no núcleo urbano para apoio aos visitantes.

Litoral Sul e Baixo Sul

Ao longo da costa baiana, trechos específicos preservam características de vilas costeiras e áreas de acesso controlado, reduzindo a concentração de veículos e de comércio de grande porte.

Prado

Prado - Foto: Reprodução internet

Localizado no extremo sul da Bahia, o município possui extensão litorânea marcada pela presença de falésias e rios que deságuam no oceano. O deslocamento pela região permite acessar praias com menor densidade de ocupação.

Extensas faixas de areia delimitadas por falésias e coqueirais.

Saídas de embarcações para passeios na costa e visitação a praias afastadas do centro.

Infraestrutura distribuída ao longo da orla para atendimento de famílias e viajantes.

Ilha de Boipeba

Ilha de Boipeba - Foto: Reprodução internet

Integrante do arquipélago de Tinharé, no município de Cairu, a ilha opera sem circulação de automóveis nas áreas povoadas. O acesso ocorre por via marítima ou fluvial a partir de pontos do continente e de ilhas vizinhas.

Proibição de tráfego de carros nas vilas, com deslocamentos feitos a pé ou por tratores autorizados em trechos específicos.

Praias distribuídas ao longo da costa com formação de piscinas naturais na maré baixa.

Acesso restrito a embarcações e transporte aéreo de pequeno porte.

Opções próximas a Salvador

Para deslocamentos de curta duração a partir da capital baiana, o Litoral Norte e a Região Metropolitana oferecem pontos de parada com acesso rodoviário direto.

Praia de Itacimirim

Praia de Itacimirim - Foto: Reprodução internet

Situada no município de Camaçari, no Litoral Norte, a localidade fica entre a foz do rio Pojuca e o oceano Atlântico. A área apresenta trechos de praia com arrecifes e acesso por meio da rodovia BA-099.

Faixas de areia com formação de piscinas naturais em trechos protegidos por recifes.

Estabelecimentos voltados ao preparo de pratos à base de frutos do mar.

Proximidade rodoviária com Salvador, permitindo viagens de ida e volta no mesmo dia ou pernoite.

Aldeia Hippie de Arembepe

Aldeia Hippie de Arembepe - Foto: Reproducção internet

Localizada no distrito de Abrantes, também em Camaçari, a comunidade está situada entre o mar e a lagoa do rio Capivara. O espaço mantém características de ocupação iniciada na década de 1970 e integra a Região Metropolitana de Salvador.