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O feriadão do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira, 20, terá diferentes opções de programação gratuita em Salvador. Entre as atividades estão exposições de arte, apresentações musicais, dança e rodas de samba, com atrações distribuídas entre o Centro Histórico e outros espaços culturais da capital baiana.

A programação começa na quinta-feira, 19, com uma apresentação de drag queens no Espaço Côro Comeu, na Barroquinha. Já na sexta-feira, 20, feriado nacional, o público poderá visitar gratuitamente as exposições do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB) e acompanhar uma programação musical dedicada à cultura afro-baiana.

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As atividades seguem no sábado, 21, com uma roda de samba do Grupo Botequim. No domingo, 22, o Museu de Arte da Bahia (MAB) recebe debates sobre arte, direitos humanos e regulamentação da profissão de artista visual.

Exposições gratuitas no Dia da Consciência Negra

O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), localizado no Centro Histórico de Salvador, terá entrada gratuita nesta sexta-feira, 20, das 10h às 17h. A visitação permitirá conhecer quatro exposições em cartaz.

Entre os destaques está a itinerância da 36ª Bienal de São Paulo, intitulada Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática, que reúne trabalhos de artistas de diferentes contextos e trajetórias.

O público também poderá visitar:

OMI TUTU – Água Fresca , da artista Hariel Revignet, que apresenta pinturas, esculturas e instalações;

, da artista Hariel Revignet, que apresenta pinturas, esculturas e instalações; Padê Onã – Encontrar Caminhos , de Sandro Àiyé, com sete esculturas de Exu produzidas a partir de madeiras reaproveitadas de antigos casarões do Centro Histórico;

, de Sandro Àiyé, com sete esculturas de Exu produzidas a partir de madeiras reaproveitadas de antigos casarões do Centro Histórico; Tincoã , exposição que aproxima arte, artesanato e cultura afro-brasileira.

, exposição que aproxima arte, artesanato e cultura afro-brasileira. O Espaço Côro Comeu – Café-Teatro Nilda Spencer , na Barroquinha, também terá programação gratuita durante o feriadão.

Na quinta-feira, 19, às 19h, acontece mais uma edição do Quinta das Queens, com apresentações de Arthur Soll, Becca Baroni e Kaysha Kutnner. O projeto reúne performances de drag queens, música e interação com o público.

Quinta das Queens, projeto reúne performances de drag queens, música e interação com o público - Foto: Divulgação

Na sexta-feira, Dia da Consciência Negra, a programação será dedicada à música afro-baiana. O DJ e produtor musical Telefunksoul apresenta o lançamento do EP Fusão AfroxéBass Acoustic Pressure #1, em um evento que também reúne os integrantes do coletivo formado por Mestre Jackson, Fall Clássico e Carol Dantas.

Já no sábado, 21, o Grupo Botequim comanda uma roda de samba a partir das 21h. O encontro celebra as raízes africanas do gênero musical e reúne clássicos do samba brasileiro. A casa abre às 18h.

Exposição Atlântico Sertão terá debates no domingo

Outra opção cultural para o feriadão é a exposição Atlântico Sertão, em cartaz no Museu de Arte da Bahia (MAB). A mostra ficará aberta à visitação de sexta-feira, 20, a domingo, 22, das 10h às 18h.

No domingo, a partir das 10h, o espaço recebe uma programação de debates sobre arte, direitos humanos e regulamentação da profissão de artista visual no Brasil.

Entre os participantes estão a idealizadora da exposição, Marina Maciel, o curador Marcelo Campos e os artistas Ayrson Heráclito e Nádia Taquary.

Às 12h30, o cantor e compositor Bysmarke Vaqueiro realiza uma apresentação musical na galeria do museu, como parte da ativação da obra Bar do Vaqueiro (2026), desenvolvida em parceria com Rose Afefé.

A exposição reúne obras de mais de 80 artistas de diferentes regiões do Brasil, com trabalhos que abordam memória, resistência, deslocamentos e direitos humanos.