A 16ª Jornada de Dança da Bahia estreou oficialmente nesta quarta-feira, 18. Com apresentações gratuitas e abertas para todas as idades, o evento teve início com a performance “Que Navio é Esse?”, do Contemporânea Ensemble, dirigida por Fatima Suarez, diretora e coordenadora-geral da Jornada.

O espetáculo aconteceu na Praça Castro Alves, local que será palco para outras mostras artísticas ao longo dos próximos quatro dias de programação. O espaço ficou lotado de pessoas que contemplaram a performance do grupo, que interpretou a faixa "O Navio Negreiro (Excerto)" de Castro Alves, em uma versão de Caetano Veloso e Maria Bethânia.

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Ao A TARDE, Fatima Suarez afirmou que é muito gratificante iniciar mais uma edição do projeto, principalmente em espaços que fazem parte da história e da cultura de Salvador.

“Fico super feliz de estar iniciando esse evento, já com uma novidade muito legal, que é a mostra Move Dança, uma mostra de audiovisual, de cinema e dança. Além da participação de pessoas muito bacanas”, disse.

“Tô muito feliz de estar iniciando esse trabalho, especialmente aqui nessa casa, no Cine Glauber Rocha, na frente do nosso grande poeta Castro Alves. Com um dia bonito, que hoje fez um dia lindo”.

Fatima Suarez, diretora e coordenadora-geral da Jornada de Dança da Bahia - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Homenagens

A programação de estreia seguiu com um dueto de Helena Bevilaqua e Negrizu, que foi surpreendido com uma homenagem e com o Prêmio Duncan. Em seu discurso, ele agradeceu aos amigos que o acompanharam durante seus quase 50 anos de carreira na dança.

“Uma surpresa com esse tamanho e essa notificação me deixa realmente muito feliz. Tá se aproximando meus 50 anos de dança e é maravilhoso dividir a profissão e conviver com Fátima Soares, Matias e toda a gente da dança na Bahia”, afirmou.

“Realmente é um prêmio maravilhoso e eu estou muito feliz com isso e honrado. Então, quero agradecer a Fátima Soares e a Jornada de Dança, sem palavras. Muito obrigado”, finalizou.

Idosas roubaram a cena

O primeiro dia da Jornada ainda contou com mais uma apresentação artística e o lançamento de livros de Beth Rangel, Helena Bevilaqua e Daniela Guimarães. No entanto, quem roubou a cena foram as alunas 60+ da Fundação Pierre Verger.

Coordenadas por Helena Bevilaqua e Negrizu Santos, as idosas deram um show ao interpretar coreografias de canções dos anos 60/80, como “O Calhambeque”, de Roberto Carlos, e “Biquíni de bolinha amarelinha tão pequenininho”, da banda Blitz.

Aluna da Fundação, Ana Margarida Ferreira revelou que está feliz em ter conseguido mostrar para o público a coreografia que ensaiou por tanto tempo. “É uma satisfação muito grande, mas feliz porque conseguimos mostrar para que viemos para aqui. E para mim é muito gratificante. Fiquei um pouco nervosa, mas estou muito feliz”, contou.

Ana Margarida Ferreira e outra aluna da Fundação Pierre Verger - Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

Com 67 anos, a técnica de enfermagem ainda contou que começou a dançar para se sentir mais livre na terceira idade. “Eu sempre gostei de dançar. Desde quando eu era jovem, Negrizum sempre me chamou para participar do grupo, mas eu sempre fui muito tímida. Porém agora, depois da terceira idade, eu tô querendo me mostrar, que eu não quero perder nunca mais”, disse.

Programação segue até domingo

A 16ª Jornada de Dança da Bahia acontece de 18 a 22 de novembro e ocupa cinco espaços de Salvador: Cine Glauber Rocha, Espaço Xisto Bahia, Escola de Dança da UFBA, Casa Rosa e Largo da Mariquita.

A programação é totalmente gratuita. Para as atividades que exigem ingresso, a reserva pode ser feita através da plataforma Sympla. Os horários e as datas das atividades podem ser conferidos através do perfil oficial do evento.