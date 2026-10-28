Jornada de Dança da Bahia chega à 16ª edição com novidades e programação gratuita

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Um dos eventos mais importantes para a arte baiana, a Jornada de Dança da Bahia chega à sua 16ª edição com uma programação gratuita que reúne espetáculos, performances, bate-papos, mostras de vídeos e lançamentos de livros. O festival será realizado entre os dias 18 e 22 de novembro, em cinco espaços de Salvador, e reúne 120 artistas, educadores e estudantes selecionados no 12º Fórum de Educadores de Dança, além de apresentar 20 obras para diferentes públicos.

As atividades acontecem no Cine Glauber Rocha, Espaço Xisto Bahia, Escola de Dança da UFBA, Casa Rosa e Largo da Mariquita. Os ingressos gratuitos estarão disponíveis no Sympla a partir de 30 de outubro.

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Confira a programação da Jornada de Dança da Bahia

No Espaço Xisto Bahia, o público poderá conferir espetáculos como Missing Names, de Vitor Hamamoto (SC); Cavalas, de Alana Falcão e Ana Brandão (BA); Her Kind, de Maxine Steinman (EUA); e Summertime, da Cia de Dança da UFS (SE). O espaço também recebe as 12 obras da Mostra INVEX.

No Largo da Mariquita, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) apresenta Você Sabia?, enquanto participantes da residência artística apresentaIn C, de Sasha Waltz. Já na Casa Rosa, oNii/Colaboratório apresenta o espetáculo Bendegó.

A programação inclui ainda dois bate-papos abertos ao público, um deles dedicado aos 70 anos da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA), além da mostra de vídeos Jornada MOVEDança e do lançamento de três livros no Cine Glauber Rocha.

O encerramento será marcado pelo Bloco da Jornada, com participação do bloco afro Malê Debalê. A mostra artística e os bate-papos contarão com tradução em Libras, audiodescrição e acessibilidade arquitetônica.

Tema da 16ª edição

Realizada desde 2005 pelo Mantra Centro de Dança e Arte Contemporânea, sob coordenação geral de Fatima Suarez, a Jornada tem como tema, neste ano, “Revelando Movimentos”, proposta que explora a dança a partir das memórias e impressões registradas nos corpos.

“Movimentos são descobertos, não são inventados. Por isso, neste ano convidamos todos os artistas e o público a revelarem sua dança através de uma programação linda, gratuita e totalmente acessível. A Jornada é esse grande mosaico formado por muitas formas de fazer, sentir e pensar a dança”, afirma Fatima Suarez, coordenadora geral do evento.

Serviço

Evento: 16ª Jornada de Dança da Bahia – “Revelando Movimentos”

Quando: 18 a 22 de novembro de 2026

Quanto: programação totalmente gratuita

Ingressos: para a Jornada MOVEDança, os bate-papos e os espetáculos da mostra artística em espaços fechados, retirada gratuita no Sympla a partir de 30/10 (Você Sabia? e »In C«, ao ar livre, não exigem ingresso)

Acessibilidade: Libras, audiodescrição e acessibilidade arquitetônica na mostra artística e nos bate-papos

Coordenação geral: Fatima Suarez

Endereços

Cine Glauber Rocha: Praça Castro Alves, 1, Centro

Espaço Xisto Bahia: Rua General Labatut, 27, Barris

Escola de Dança da UFBA: Avenida Milton Santos, Campus Ondina

Casa Rosa: Praça Colombo, 106, Rio Vermelho

Largo da Mariquita: Rio Vermelho