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LISTA COMPLETA

Prêmio Jabuti 2026: veja a lista completa de vencedores

Premiação aconteceu na noite da terça-feira, 27

Edvaldo Sales
Por
A autora Lygia Bojunga foi homenageada como a Personalidade do Ano do Jabuti
A autora Lygia Bojunga foi homenageada como a Personalidade do Ano do Jabuti - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os vencedores do 68º Prêmio Jabuti foram anunciados na noite da terça-feira, 27, em uma cerimônia na Sala São Paulo, na capital paulista. A premiação inaugurou a categoria Incentivo à Leitura - Cultura Digital dedicada a produtores de conteúdo que estimulem a leitura em suas redes sociais.

A autora Lygia Bojunga foi homenageada como a Personalidade do Ano do Jabuti, por seu livro infantil ‘A Bolsa Amarela’, lançado há 50 anos, em 1976.

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A premiação também elegeu o ‘Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio’, de Ruy Castro, como Livro do Ano.

A cerimônia contou ainda que a participação do jogador Gustavo Scarpa, do Atlético-MG. Ele foi responsável por entregar o troféu da categoria Incentivo à Leitura - Cultura Digital ao advogado, escritor e influenciador Pedro Pacífico, conhecido nas redes sociais como Bookster.

Confira a lista de vencedores do 68º Prêmio Jabuti:

Livro do Ano

Vencedor: ‘Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio’, de Ruy Castro.

Eixo: Literatura

Conto

Vencedor: ‘Massaranduba’, de Abáz.

Crônica

Vencedor: ‘Viagem no país da crônica’, de Humberto Werneck.

Escritor Estreante - Poesia

Vencedor: ‘História a que ninguém deu nome’, de Juliana Cajives

Escritor Estreante - Romance

Vencedor: ‘Pitangas verdes’, de Mariana Lobato Botter

Histórias em Quadrinhos

Vencedor: ‘Ouroboros’, de Luckas Iohanathan

Infantil

Vencedor: ‘A letra’, de Leo Cunha e Raquel Matsushita

Juvenil

Vencedor: ‘A única da sala’, de Tathyana Viana

Poesia

Vencedor: ‘Boris e Marina’, de Alberto Martins

Romance de Entretenimento

Vencedor: ‘Cartografia para caminhos incertos’, de Ian Fraser

Romance Literário

Vencedor: ‘Meridiana’, de Eliana Alves Cruz

Eixo: Não Ficção

Artes

Vencedor: ‘Abdias, intérprete do Brasil: textos sobre raça e cultura brasileira de 1940 a 1990’, de Tulio Custódio

Biografia e Reportagem

Vencedor: ‘Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio’, de Ruy Castro

Economia Criativa

Vencedor: ‘A (r)evolução das habilidades para o futuro do trabalho na era da inteligência artificial’, de Martha Gabriel

Educação

Vencedor: ‘Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade’, de Manuel Alves de Sousa Junior

Negócios

Vencedor: ‘Não se esqueça!: 50 memorandos sobre gestão e liderança com propósito, comprometimento e proatividade’, de Mario Sergio Cortella

Saúde e Bem-Estar

Vencedor: ‘A paixão pela mentira: a família e as tiranias’, de Paulo Schiller

Eixo: Produção Editorial

Capa

Vencedor: ‘Frans Krajcberg’, com capa de Alles Blau

Ilustração

Vencedor: ‘Guernica: a arte em busca da paz’, com ilustração de: Vinicius Sabbato

Projeto Gráfico

Vencedor: ‘Dobra’. Responsável: Raul Loureiro, editora: Cosac

Tradução

Vencedor: ‘O cavaleiro de bronze e outros contos e versos’, com tradução de Rubens Figueiredo

Eixo: Inovação

Incentivo à Leitura - Projeto

Vencedor: ‘Cartovivências nas periferias da cidade’. Responsável: Ricardo Barbosa da Silva

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

Vencedor: ‘Os substitutos’

Incentivo à Leitura - Cultura Digital

Vencedor: Bookster

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