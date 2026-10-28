LISTA COMPLETA
Prêmio Jabuti 2026: veja a lista completa de vencedores
Premiação aconteceu na noite da terça-feira, 27
Os vencedores do 68º Prêmio Jabuti foram anunciados na noite da terça-feira, 27, em uma cerimônia na Sala São Paulo, na capital paulista. A premiação inaugurou a categoria Incentivo à Leitura - Cultura Digital dedicada a produtores de conteúdo que estimulem a leitura em suas redes sociais.
A autora Lygia Bojunga foi homenageada como a Personalidade do Ano do Jabuti, por seu livro infantil ‘A Bolsa Amarela’, lançado há 50 anos, em 1976.
Leia Também:
A premiação também elegeu o ‘Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio’, de Ruy Castro, como Livro do Ano.
A cerimônia contou ainda que a participação do jogador Gustavo Scarpa, do Atlético-MG. Ele foi responsável por entregar o troféu da categoria Incentivo à Leitura - Cultura Digital ao advogado, escritor e influenciador Pedro Pacífico, conhecido nas redes sociais como Bookster.
Confira a lista de vencedores do 68º Prêmio Jabuti:
Livro do Ano
Vencedor: ‘Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio’, de Ruy Castro.
Eixo: Literatura
Conto
Vencedor: ‘Massaranduba’, de Abáz.
Crônica
Vencedor: ‘Viagem no país da crônica’, de Humberto Werneck.
Escritor Estreante - Poesia
Vencedor: ‘História a que ninguém deu nome’, de Juliana Cajives
Escritor Estreante - Romance
Vencedor: ‘Pitangas verdes’, de Mariana Lobato Botter
Histórias em Quadrinhos
Vencedor: ‘Ouroboros’, de Luckas Iohanathan
Infantil
Vencedor: ‘A letra’, de Leo Cunha e Raquel Matsushita
Juvenil
Vencedor: ‘A única da sala’, de Tathyana Viana
Poesia
Vencedor: ‘Boris e Marina’, de Alberto Martins
Romance de Entretenimento
Vencedor: ‘Cartografia para caminhos incertos’, de Ian Fraser
Romance Literário
Vencedor: ‘Meridiana’, de Eliana Alves Cruz
Eixo: Não Ficção
Artes
Vencedor: ‘Abdias, intérprete do Brasil: textos sobre raça e cultura brasileira de 1940 a 1990’, de Tulio Custódio
Biografia e Reportagem
Vencedor: ‘Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio’, de Ruy Castro
Economia Criativa
Vencedor: ‘A (r)evolução das habilidades para o futuro do trabalho na era da inteligência artificial’, de Martha Gabriel
Educação
Vencedor: ‘Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade’, de Manuel Alves de Sousa Junior
Negócios
Vencedor: ‘Não se esqueça!: 50 memorandos sobre gestão e liderança com propósito, comprometimento e proatividade’, de Mario Sergio Cortella
Saúde e Bem-Estar
Vencedor: ‘A paixão pela mentira: a família e as tiranias’, de Paulo Schiller
Eixo: Produção Editorial
Capa
Vencedor: ‘Frans Krajcberg’, com capa de Alles Blau
Ilustração
Vencedor: ‘Guernica: a arte em busca da paz’, com ilustração de: Vinicius Sabbato
Projeto Gráfico
Vencedor: ‘Dobra’. Responsável: Raul Loureiro, editora: Cosac
Tradução
Vencedor: ‘O cavaleiro de bronze e outros contos e versos’, com tradução de Rubens Figueiredo
Eixo: Inovação
Incentivo à Leitura - Projeto
Vencedor: ‘Cartovivências nas periferias da cidade’. Responsável: Ricardo Barbosa da Silva
Livro Brasileiro Publicado no Exterior
Vencedor: ‘Os substitutos’
Incentivo à Leitura - Cultura Digital
Vencedor: Bookster