Evento terá exposição e performances gratuitas em Salvador; saiba mais

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O Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC Bahia), em Salvador, recebe entre quinta-feira, 29, e sábado, 31 de outubro a sétima edição do Liquidificador de Mídias, evento que propõe reflexões sobre corpo, memória e tecnologia por meio de diferentes linguagens artísticas.

Com entrada gratuita, a programação inclui exposição, performances, bate-papo, oficina de música eletrônica e poesia falada.

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Realizado pelo Coato Coletivo, o Liquidificador de Mídias – Ano 07: Há presença? acontece no bairro da Graça e investiga como as relações sociais atravessam corpos, imagens e dispositivos tecnológicos, transformando as formas de criar, perceber e compartilhar experiências artísticas.

A edição também celebra os 10 anos de trajetória do Coato Coletivo e marca uma parceria com o Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia (FIAC 2026), ampliando as possibilidades de intercâmbio entre artistas, pesquisadores, instituições e público.

Exposição transforma acervo em experiência artística

A programação começa na quinta-feira, 29, às 10h, com a abertura da exposição “Há presença?”. A mostra transforma o acervo do Coato Coletivo em um espaço de investigação sobre memória, afeto, coletividade e resistência política.

Objetos cênicos, figurinos e fragmentos de instalações recuperam experiências acumuladas ao longo da trajetória do grupo, estabelecendo relações entre o passado e as questões do presente.

A exposição permanece aberta durante o horário de funcionamento do museu, nos três dias do evento, com participação e mediação do Coato Coletivo. A experiência também conta com audioguia e vídeolibras, incluindo descrição poética das obras como recursos de acessibilidade e parte da proposta estética e curatorial.

Ainda na quinta-feira, às 10h30, a artista da dança e arte-educadora Lua Candeia apresenta a performance “Relar”, que investiga a fricção entre pele e arame farpado sobre a superfície de um scanner.

A ação combina contato físico, imagens projetadas e impressões para explorar as relações entre corpo, matéria e paisagem. Mestra em Dança pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Lua integra o Grupo X de Improvisação em Dança e desenvolve trabalhos voltados às corporalidades dissidentes e às questões sociais emergentes nos processos de criação.

Performance interativa aproxima ancestralidade e música

Na sexta-feira, 30, às 10h30, o público poderá participar de “Oráculo Adinkra”, performance interativa de Vírus Carinhoso, com mediação de Bernardo Oliveira.

Inspirada nos 12 símbolos Adinkra que estruturam o álbum Karkará, do artista, a experiência propõe uma conexão entre ancestralidade, corpo, música e memória. A atividade começa com a escolha intuitiva de um símbolo, carimbado no corpo de cada participante, seguida da escuta individual da faixa musical correspondente.

Vírus Carinhoso, nome artístico de Jonatan Moreira, é um artista multidisciplinar do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Sua produção transita entre música, performance, poesia, dança e artes visuais, com trabalhos marcados pela experimentação e pelas relações com as culturas negra e periférica.

À tarde, às 15h, o evento promove o bate-papo “Artes da presença e tecnologias de vigilância digitais e sociais”, com a artista, curadora e pesquisadora Paola Barreto e o artista, diretor teatral e pesquisador Georgenes Isaac. O encontro terá mediação de Bernardo Oliveira.

A conversa propõe uma reflexão crítica sobre corporalidades, performance e estratégias de visibilidade em um cenário marcado por algoritmos, rastreamento de dados e monitoramento social.

Oficina de música eletrônica terá vagas limitadas

No sábado, 31, a programação começa com a “Oficina de ondas”, conduzida pelo artista multimídia, programador e professor Bruno Rohde, conhecido como Indizível. A atividade será realizada das 10h30 às 13h e terá como foco a música eletrônica e a arte sonora.

A oficina combina apresentação e prática para explorar o funcionamento de sintetizadores analógicos, a produção de sons por circuitos eletrônicos e as possibilidades de composição, performance e construção artesanal desses instrumentos.

Voltada a pessoas interessadas em música eletrônica, artes sonoras e práticas faça você mesmo (DIY), a atividade não exige conhecimentos prévios e oferece 15 vagas. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário virtual disponível no perfil do Instagram do Coato Coletivo.

Slam Dê Ideia encerra programação com poesia falada

Ainda no sábado, às 15h30, o Slam Dê Ideia ocupa o MAC Bahia com a intervenção poética “Há presença?”, em formato de microfone aberto.

A proposta transforma a palavra falada em espaço de expressão, escuta e reflexão social, convidando o público a integrar uma experiência coletiva que valoriza narrativas periféricas, dissidentes e independentes.

Criado em 2023, na Cidade Baixa, em Salvador, o Slam Dê Ideia realiza campeonatos e encontros de poesia falada, com atuação voltada ao fortalecimento da literatura viva, à democratização do acesso à arte e à ocupação cultural das ruas.

Liquidificador de Mídias – Ano 07: Há presença?

Quando: 29, 30 e 31 de outubro de 2026

29, 30 e 31 de outubro de 2026 Onde: Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC Bahia), Rua da Graça, 284, Graça, Salvador (BA)

Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC Bahia), Rua da Graça, 284, Graça, Salvador (BA) Entrada gratuita

Informações: No Instagram @coatocoletivo

No Instagram @coatocoletivo Mais informações: no site

Programação

Quinta-feira (29 de outubro)

10h: Abertura da exposição “Há presença?”, com mediação do Coato Coletivo; Exposição disponível durante o horário de funcionamento do museu

Abertura da exposição “Há presença?”, com mediação do Coato Coletivo; 10h30: Performance “Relar”, de Lua Candeia, seguida de bate-papo

Sexta-feira (30 de outubro)

10h30: Performance “Oráculo Adinkra”, de Vírus Carinhoso, seguida de bate-papo

Performance “Oráculo Adinkra”, de Vírus Carinhoso, seguida de bate-papo 15h: Bate-papo “Artes da presença e tecnologias de vigilância digitais e sociais”, com Paola Barreto e Georgenes Isaac

Sábado (31 de outubro)