Shopping de Salvador recebe feira de vinil com mais de mil discos

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Os amantes da música e colecionadores de discos poderão garimpar raridades, ampliar suas coleções e curtir apresentações de DJs neste sábado, 31, durante a Feira de Vinil do Shopping Center Lapa, em Salvador.

Gratuito e aberto ao público, o evento será realizado das 10h às 19h, na Praça de Eventos, no Piso L1, com mais de 13 expositores e mais de mil discos de diferentes estilos musicais.

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Em parceria com a Discodelia, a iniciativa reúne venda e troca de LPs, programação musical e opções de bebidas, em uma experiência que conecta diferentes gerações por meio da música e da memória afetiva.

Feira reúne mais de mil discos e raridades musicais

A programação oferece ao público a oportunidade de explorar títulos de diferentes gêneros, descobrir raridades e conhecer novos artistas e coleções. Além de movimentar o colecionismo, a feira destaca o vinil como suporte de memória musical e expressão cultural.

Entre os expositores confirmados estão Discodelia, Dez Discos, Vendo Vinil SSA, Vitrolândia, Vicious Discos, Discou Discou, Fran/Lojinha, Discoara, Rockixe, Big Bazar Discos, Neguhhs Discos, Bazar Bela Lugosi e Sulcolências.

Para Eldo Boss, da Discodelia, o encontro aproxima expositores e admiradores dos discos, além de incentivar a descoberta do formato por novos públicos.

“A Feira de Vinil nasceu da paixão pela música e da vontade de manter viva a cultura dos discos. A cada edição, é muito gratificante reunir colecionadores, expositores e pessoas que estão descobrindo esse universo agora. O vinil tem essa capacidade de despertar memórias, aproximar gerações e proporcionar uma experiência musical que vai além de ouvir uma canção”.

DJs comandam programação musical ao longo do dia

Além do garimpo musical, a Feira de Vinil terá apresentações de DJs com sets de diferentes estilos. A programação começa às 10h, com Lado AB, e segue com Gabão, às 12h, Julli, às 14h, e Intelektron, às 16h. O VJ Kae também estará presente durante todo o evento.

O público poderá aproveitar ainda a venda de vinho pela Adega do Vinho e de chope pela Plennus Beer, ampliando as opções de lazer durante a programação.

A gerente de Marketing do Shopping Center Lapa, Aline Ferraz, destaca a proposta cultural do encontro e sua capacidade de reunir públicos de diferentes idades.

“A Feira de Vinil é uma oportunidade de reunir diferentes gerações em torno da música, da memória afetiva e da descoberta de novos sons. O evento fortalece a programação cultural do Shopping Center Lapa e oferece ao público uma experiência que combina convivência, lazer e valorização da cultura musical”, finaliza.

Feira de Vinil

Onde: Shopping Center Lapa, Praça de Eventos (Piso L1), Salvador

Shopping Center Lapa, Praça de Eventos (Piso L1), Salvador Quando: Sábado, 31, das 10h às 19h

Sábado, 31, das 10h às 19h Entrada: Gratuita e aberta ao público

Programação