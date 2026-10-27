Escritora baiana vence prêmio da Biblioteca Nacional com novo livro

O livro Gavião, da escritora baiana Lulu Lima e do ilustrador-autor paranaense Eric Farpa, venceu o prêmio de Melhor Livro Infantil da Fundação Biblioteca Nacional. O anúncio dos vencedores foi feito na última terça-feira, 20, no mês em que se comemora o Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro.

Editada pela Mil Caramiolas, a obra utiliza a literatura infantil para abordar, de maneira subjetiva e sem menções explícitas, o abuso sexual na infância e adolescência.

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A narrativa aposta em metáforas para tratar da angústia de crianças que não se sentem seguras dentro de seus próprios lares, além de destacar a importância da atenção dos educadores a mudanças de comportamento dos alunos.

A conquista reconhece o trabalho dos autores em uma das premiações mais tradicionais da literatura brasileira, organizada pela Fundação Biblioteca Nacional há mais de 30 anos. Nos próximos meses, Gavião também será publicado em Portugal, pela editora Alfarroba.

Livro infantil aborda tema delicado por meio de metáforas

Na história, Bruna tem um gavião em casa, que fica à espreita esperando ela voltar da escola. Embora tenha o céu inteiro à disposição, o animal prefere sobrevoar a menina.

A figura do gavião funciona como metáfora para o abuso sexual na infância e adolescência, crime que afeta vítimas de diferentes classes sociais, raças e realidades. Ao tratar do assunto sem explicitar a violência, o livro busca contribuir para a prevenção e a conscientização por meio da literatura infantil.

A escolha da figura do animal também carrega um significado importante para a construção da narrativa. Segundo Lulu Lima, a metáfora foi pensada para representar a aproximação de um predador em um momento de vulnerabilidade.

“A metáfora do gavião vem servir à nossa causa, pois é um animal predador que se aproxima do ninho justamente quando a mãe está longe dos filhotes”, explica Lulu Lima, escritora e fundadora da Mil Caramiolas.

A autora também destaca a decisão de não apresentar visualmente o personagem ao longo da obra. “Optamos por não mostrar a figura do Gavião, em todo o livro, porque, infelizmente, ele não tem um rosto, uma idade, uma classe social. Ele se aproveita de ser uma figura familiar, longe de qualquer suspeita".

Obra destaca papel dos educadores na proteção infantil

Além de abordar a insegurança vivida por crianças dentro de casa, Gavião chama atenção para a importância da observação de comportamentos no ambiente escolar.

A obra evidencia o papel dos educadores na identificação de possíveis sinais de alerta, especialmente diante de mudanças de comportamento dos alunos. Com uma linguagem sensível, cuidadosa e repleta de metáforas, o livro propõe um diálogo sobre proteção e acolhimento na infância.

Publicado pela Mil Caramiolas, o título utiliza a literatura como ferramenta para aproximar crianças e adultos de uma discussão que, muitas vezes, permanece invisibilizada.

Prêmio chega em mês simbólico para a literatura infantil

Para Lulu Lima, o reconhecimento da Biblioteca Nacional ganha um significado especial por acontecer em outubro, período marcado por celebrações dedicadas aos livros e às infâncias.

Além do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, o mês também marca o Dia Nacional do Livro, em 29 de outubro. “Além do Dia das Crianças, em 12 de outubro, neste mês comemoramos também o Dia Nacional do Livro, na próxima quinta-feira, 29 de outubro. Celebramos a potência desta literatura que inspira, protege e dialoga com nossas crianças”.

A data homenageia a fundação da Biblioteca Nacional do Brasil, em 1810, no Rio de Janeiro. Considerada a primeira instituição bibliográfica do país, a instituição dá nome a uma das premiações mais tradicionais do setor literário brasileiro.