Jogador que incentiva a leitura entregou o Prêmio Jabuti de Literatura

Se um dia existiu a ideia de que jogadores de futebol trabalhavam apenas o físico, o meia Gustavo Scarpa, do Atlético-MG, prova todos os dias que essa ideia é equivocada. Na noite desta terça-feira, 27, ele trocou os gramados pelo palco de uma das principais premiações literárias do Brasil, sem conexão alguma com o futebol.

O jogador participou da cerimônia da 68ª edição do Prêmio Jabuti, um dos maiores prêmios da literatura brasileira, realizada em São Paulo, e foi responsável por entregar o troféu da categoria Incentivo à Leitura - Cultura Digital ao advogado, escritor e influenciador Pedro Pacífico, conhecido nas redes sociais como Bookster.

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A participação do atleta na cerimônia está diretamente relacionada a um interesse que cultiva fora do futebol. Desde 2018, Scarpa compartilha suas leituras nas redes sociais, publica recomendações de livros e incentiva seguidores a desenvolverem o hábito de ler.

O envolvimento com a literatura também aproximou o jogador de iniciativas voltadas à formação de novos leitores, como o Galeitura, clube do livro que reúne torcedores do Atlético-MG interessados em obras literárias.

Gustavo Scarpa pelo Atlético-MG - Foto: Divulgação I Atlético-MG

Scarpa participa de premiação inédita do Jabuti

A categoria Incentivo à Leitura - Cultura Digital estreou na edição de 2026 do Prêmio Jabuti, com o objetivo de reconhecer pessoas e projetos que utilizam plataformas digitais para divulgar livros e estimular a leitura.

A escolha de Gustavo Scarpa para apresentar o prêmio dialoga com a presença que o jogador construiu nesse universo, especialmente por compartilhar um hábito pouco associado à rotina pública dos atletas de futebol.

Além de comentar obras que lê, o meio-campista passou a ser reconhecido pelo interesse em literatura, contribuindo para aproximar o tema de um público que acompanha principalmente conteúdos esportivos.

A proposta da nova categoria do Jabuti segue uma lógica semelhante, buscando justamente valorizar a influência das redes sociais na formação de leitores e na circulação de obras literárias.

Canal de Gustavo Scarpa - Foto: Reprodução I YouTube

Quem é Pedro Pacífico, o Bookster?

Vencedor da nova categoria, Pedro Pacífico nasceu em São Paulo, em 1992, e construiu sua carreira profissional inicialmente na área jurídica.

Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), com mestrado realizado em Nova York, ele começou a compartilhar suas experiências de leitura nas redes sociais em 2017, enquanto ainda trabalhava como advogado.

O que surgiu como um espaço pessoal para comentar livros se transformou em um projeto de produção de conteúdo literário. Por meio do perfil Bookster, no Instagram, Pedro passou a publicar resenhas, recomendações e reflexões sobre obras de diferentes gêneros, conquistando visibilidade entre leitores e editoras.

Pedro Pacífico - Foto: Reprodução I Instagram

A repercussão do trabalho o levou a ampliar sua atuação para outros formatos, incluindo o podcast Daria um Livro, dedicado a conversas relacionadas à literatura.

Em 2023, o influenciador também estreou como escritor com o lançamento de Trinta segundos sem pensar no medo, publicado pela editora Intrínseca. Na obra, aborda experiências pessoais e questões relacionadas à literatura e à saúde mental.

Gustavo Scarpa pelo Atlético-MG - Foto: Divulgação I Atlético-MG

Bookster superou outros quatro concorrentes

Pedro Pacífico disputou a categoria Incentivo à Leitura - Cultura Digital com outros quatro nomes ligados à divulgação de livros na internet.

Entre os finalistas estavam a Biblion, biblioteca digital do Estado de São Paulo, e três influenciadoras literárias: Camilla Dias, responsável pelo perfil Camilla e Seus Livros; Maria Ferreira, do Impressões de Maria; e Tamirez Santos, do Resenhando Sonhos.

A seleção dos indicados teve uma particularidade em relação às categorias tradicionais do Jabuti. Enquanto as demais premiações contam com a avaliação de um júri especializado para definir os finalistas, os participantes da nova categoria foram escolhidos por votação popular.

Com a vitória, Bookster tornou-se o primeiro premiado na categoria dedicada ao incentivo à leitura por meio de plataformas digitais.

Gustavo Scarpa pelo Atlético-MG - Foto: Divulgação I Atlético-MG

Relação entre Scarpa e Bookster começou antes da premiação

A presença de Gustavo Scarpa na entrega do troféu também marcou o reencontro de dois nomes que já haviam participado de um projeto literário juntos. O meio-campista foi convidado anteriormente para o quadro Na Livraria Com, produzido por Pedro Pacífico.

Na ocasião, Scarpa respondeu a cinco perguntas relacionadas aos seus interesses e hábitos de leitura. A partir das respostas, o Bookster apresentou recomendações personalizadas de livros.