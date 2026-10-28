Série A pode ter clube inédito em 2027; veja cenários para o acesso

A Série A do Brasileirão pode ter um clube inédito no ano de 2027 - e isso pode ser definido com rodadas de antecedência. O Novorizontino está próximo de conquistar um acesso inédito à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Líder da Série B, com 64 pontos, o clube do interior paulista poderá confirmar matematicamente sua vaga na elite nacional ao término da 37ª rodada, uma antes do encerramento da competição. Para isso, precisará aproveitar os dois próximos compromissos em casa e acompanhar os resultados de seus concorrentes diretos.

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A equipe de Novo Horizonte enfrentará Operário-PR e Fortaleza no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, nas próximas duas rodadas. Dependendo da combinação de resultados, o Tigre do Vale poderá garantir a promoção mesmo sem vencer as duas partidas.

Fundado em 2010, o Novorizontino disputa a Série B desde 2022 e tenta alcançar a primeira divisão pela primeira vez. Depois de três temporadas consecutivas brigando pelo acesso, o clube chega à reta final de 2026 em sua situação mais favorável.

O time já assegurou, no mínimo, uma vaga nos playoffs de acesso e agora busca evitar a necessidade de disputar o mata-mata.

Novorizontino lidera Série B com melhor ataque e artilheiro

A campanha do Novorizontino é sustentada por números expressivos. Além de ocupar a liderança, com 64 pontos, a equipe possui o melhor ataque da competição, com 62 gols marcados, e o maior saldo, de 32 gols.

O atacante Robson é outro destaque. Com 17 gols, o jogador lidera a artilharia da Série B e tem participação importante na trajetória que colocou o clube na primeira posição.

A vantagem, entretanto, ainda não é suficiente para assegurar o acesso direto. O Novorizontino está apenas dois pontos à frente do Vila Nova, terceiro colocado, que aparece como o primeiro time fora da zona de promoção automática.

Além dos goianos, Juventude, Fortaleza e Criciúma também seguem na disputa pelas duas primeiras posições. Por isso, mesmo com a liderança, o Tigre depende dos resultados desses adversários para saber se poderá comemorar o acesso antes da 38ª rodada.

Novorizontino - Foto: Divulgação I Novorizontino

Novo formato torna disputa pelo acesso mais apertada

A Série B de 2026 apresenta uma mudança importante em relação às edições anteriores. Até 2025, os quatro primeiros colocados garantiam diretamente uma vaga na Série A. Agora, apenas o campeão e o vice-campeão conquistam a promoção automática.

As equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posições disputarão playoffs, que definirão os outros dois clubes classificados para a primeira divisão.

O Novorizontino foi o primeiro time a garantir matematicamente presença entre os seis melhores da competição, assegurando ao menos a participação nessa fase eliminatória.

O objetivo, porém, é terminar entre os dois primeiros e confirmar o acesso sem precisar disputar os confrontos adicionais.

Novorizontino - Foto: Divulgação I Novorizontino

Duas vitórias podem garantir acesso antecipado

O caminho mais favorável para o Novorizontino é vencer Operário-PR e Fortaleza nas próximas rodadas. Com seis pontos conquistados, o Tigre chegaria aos 70 e ficaria muito próximo de assegurar matematicamente uma das duas vagas diretas.

Nesse cenário, bastaria que o Vila Nova não conquistasse seis pontos nos confrontos contra Juventude e Criciúma, ambos em casa. Outra possibilidade seria o Juventude somar, no máximo, dois pontos nas partidas diante de Vila Nova e Cuiabá, ambas como visitante.

Qualquer uma dessas combinações permitiria ao Novorizontino garantir o acesso com uma rodada de antecedência.

Novorizontino - Foto: Divulgação I Novorizontino

Acesso também pode acontecer com quatro pontos

O Tigre do Vale não precisa necessariamente, no entanto, vencer os dois jogos para conquistar a vaga antecipadamente. Se somar quatro pontos, com uma vitória e um empate, também poderá confirmar o acesso, desde que os adversários apresentem determinados resultados.

Nesse caso, uma das combinações exige que o Criciúma não vença seus dois compromissos, contra Ponte Preta e Vila Nova, e que o Vila Nova some, no máximo, dois pontos nos duelos diante de Juventude e Criciúma.

Outra possibilidade seria o Juventude perder as duas partidas, contra Vila Nova e Cuiabá. Assim, uma vitória e um empate poderão ser suficientes para colocar o clube de Novo Horizonte na Série A de 2027.

Novorizontino - Foto: Divulgação I Novorizontino

Até dois empates podem ser suficientes

O cenário mais improvável, mas ainda matematicamente possível, é o Novorizontino garantir o acesso somando apenas dois pontos nas próximas duas partidas.

Para isso, precisaria empatar com Operário-PR e Fortaleza e contar com uma sequência específica de resultados. O Criciúma teria que perder para a Ponte Preta, em casa, o Fortaleza não poderia vencer o Atlético-GO, também como mandante, e o Vila Nova precisaria perder os dois jogos em casa, contra Juventude e Criciúma.

Com essa combinação, o Novorizontino poderia confirmar o acesso mesmo sem vencer nas próximas duas rodadas. Por outro lado, se somar apenas um ponto ou perder os dois confrontos, não terá condições de garantir antecipadamente sua presença na primeira divisão.

Novorizontino - Foto: Divulgação I Novorizontino

Veja todas as combinações para o acesso

Se conquistar seis pontos - duas vitórias

Vila Nova não vencer os dois jogos contra Juventude e Criciúma

Juventude conquistar, no máximo, dois pontos contra Vila Nova e Cuiabá

Se conquistar quatro pontos - uma vitória e um empate

Criciúma não vencer os dois jogos contra Ponte Preta e Vila Nova, e Vila Nova somar, no máximo, dois pontos contra Juventude e Criciúma

Ou Juventude perder os dois jogos diante de Vila Nova e Cuiabá

Se conquistar três pontos - vitória sobre o Operário-PR e derrota para o Fortaleza

Criciúma não conquistar seis pontos contra Ponte Preta e Vila Nova

Fortaleza perder para o Atlético-GO

Vila Nova somar, no máximo, um ponto contra Juventude e Criciúma

Se conquistar três pontos - derrota para o Operário-PR e vitória sobre o Fortaleza

Criciúma não vencer as duas partidas contra Ponte Preta e Vila Nova

Vila Nova conquistar, no máximo, um ponto diante de Juventude e Criciúma

Se conquistar dois pontos - dois empates

Criciúma perder para a Ponte Preta

Fortaleza não vencer o Atlético-GO

Vila Nova perder para Juventude e Criciúma

Se conquistar zero ou um ponto

Não poderá assegurar o acesso matematicamente ao término da 37ª rodada

Tigre tenta superar frustrações das últimas temporadas

A possibilidade de acesso antecipado representa uma oportunidade de encerrar uma sequência de campanhas em que o Novorizontino esteve próximo da primeira divisão, mas não conseguiu alcançar o objetivo.

Desde que chegou à Série B, em 2022, o clube passou a se consolidar entre os concorrentes por posições na parte superior da tabela. Nos últimos três anos, disputou o acesso até as rodadas decisivas, acumulando experiências que agora podem ajudar na reta final.

Em 2026, a equipe voltou a se destacar pela competitividade e pela produção ofensiva, assumindo a liderança após vencer o Atlético-GO fora de casa. Agora, terá a vantagem de disputar os dois próximos compromissos diante de sua torcida, no Jorjão.