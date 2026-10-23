Série B pode ter cinco times garantidos no G-6 nesta rodada

A disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor, e pode ter definições importantes neste fim de semana. Com apenas quatro rodadas restantes para o encerramento da Série B, cinco equipes têm chances de garantir matematicamente uma vaga no G-6 já na 35ª rodada: Vila Nova, Novorizontino, Juventude, Fortaleza e Criciúma.

Isso acontece em um contexto diferente do normal, com a edição de 2026 funcionando em um novo formato de acesso. Diferentemente das temporadas anteriores, apenas os dois primeiros colocados conquistam a promoção direta à elite do futebol brasileiro.

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As equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posições disputarão playoffs para definir os outros dois clubes que subirão à Série A. Nesse cenário, assegurar presença entre os seis primeiros significa, no mínimo, continuar na disputa pelo acesso após o término das 38 rodadas.

Vila Nova pode confirmar classificação

Líder da Série B, o Vila Nova chega à rodada em situação privilegiada. O clube goiano é o único entre os cinco candidatos que depende exclusivamente do próprio resultado para garantir matematicamente uma vaga no G-6.

Com 62 pontos, a equipe precisa vencer seu próximo compromisso para chegar aos 65. Como restarão apenas nove pontos em disputa, o CRB, atual sétimo colocado, com 52, não poderá mais alcançá-la.

Mas nem mesmo vencer é essencial para que o Vila Nova confirme a classificação. Em caso de empate, a equipe chegará aos 63 pontos e precisará apenas que o CRB não vença. Se for derrotada, ainda poderá assegurar a vaga, desde que os alagoanos também percam e o Sport empate seu compromisso.

Vila Nova - Foto: Reprodução I Instagram

Novorizontino e Juventude podem encaminhar vaga

Empatados com 61 pontos, Novorizontino e Juventude também chegam à 35ª rodada próximos de garantir matematicamente a presença nos playoffs. As duas equipes possuem cenários semelhantes, mas ainda dependem de resultados de concorrentes diretos.

Se vencerem seus compromissos, chegarão aos 64 pontos e precisarão torcer para que o CRB não vença. Nesse caso, o Sport, que soma 51 pontos, já não conseguiria alcançá-los na classificação.

Em caso de empate, a situação fica mais complicada. O Novorizontino precisará de uma derrota do CRB e de um tropeço do Sport. O Juventude, por sua vez, também dependerá de uma derrota dos alagoanos, além de um empate dos pernambucanos.

Novorizontino - Foto: Reprodução I Instagram

Fortaleza precisa vencer e torcer por tropeços

O Fortaleza ocupa a quarta posição, com 60 pontos, e também pode confirmar sua classificação antecipada ao G-6. Para isso, entretanto, não basta conquistar os três pontos.

O Leão do Pici precisa vencer seu compromisso, chegar aos 63 pontos e torcer por uma derrota do CRB, além de um empate do Sport. Caso a combinação aconteça, o Fortaleza não poderá mais ser ultrapassado pelos concorrentes que atualmente estão fora do grupo dos seis primeiros.

A equipe cearense, assim, entra na rodada de olho não apenas em seu próprio desempenho, mas também nos resultados dos adversários que seguem tentando alcançar a zona de classificação.

Fortaleza - Foto: Reprodução I Instagram

Criciúma enfrenta Sport em confronto direto

Entre os cinco clubes com possibilidade de classificação antecipada, o Criciúma terá um dos jogos mais importantes da rodada. O time catarinense, quinto colocado, com 59 pontos, enfrenta o Sport, que aparece na oitava posição, com 51, nesta sexta-feira, 23.

Uma vitória do Criciúma teria efeito duplo: elevaria a pontuação da equipe para 62 e impediria que um de seus principais perseguidores somasse pontos. Mesmo assim, o resultado positivo não será suficiente para garantir automaticamente a classificação.

Para assegurar a vaga já nesta rodada, o Criciúma também precisará torcer por uma derrota do CRB, que ocupa a sétima posição, com 52 pontos. O confronto direto pode representar um passo importante não apenas na disputa pelo G-6, mas também na tentativa de alcançar uma das duas vagas de acesso direto.

Criciúma - Foto: Reprodução I Instagram

CRB e Sport podem impedir classificações antecipadas

Fora da zona dos playoffs, CRB e Sport terão papel decisivo na definição dos primeiros classificados. O CRB recebe o Londrina neste sábado, 24, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A equipe alagoana tem 52 pontos e precisa continuar pontuando para manter vivas suas possibilidades de alcançar o G-6.

Já o Sport visita o Criciúma nesta sexta-feira, em confronto que poderá alterar diretamente a distância entre as equipes. Uma vitória pernambucana impediria o Criciúma de garantir a vaga antecipada e manteria o Sport na disputa por uma posição entre os seis primeiros.

CRB - Foto: Reprodução I Instagram

Veja o que cada clube precisa para garantir vaga no G-6

Vila Nova - 62 pontos

Vitória: garante a classificação

Empate: precisa que o CRB não vença

Derrota: precisa de derrota do CRB e empate do Sport

Novorizontino - 61 pontos

Vitória: precisa que o CRB tropece

Empate: precisa de derrota do CRB e que o Sport não vença

Juventude - 61 pontos

Vitória: precisa que o CRB não vença

Empate: precisa de derrota do CRB e empate do Sport

Fortaleza - 60 pontos

Precisa vencer, torcer por derrota do CRB e empate do Sport

Criciúma - 59 pontos

Precisa vencer o confronto direto contra o Sport e torcer por derrota do CRB

Atlético-GO ainda não pode confirmar vaga

O Atlético-GO é o único integrante do atual G-6 que não tem possibilidade de assegurar matematicamente sua classificação nesta 35ª rodada.

Apesar de ocupar uma das posições destinadas aos playoffs, o clube ainda não construiu uma vantagem suficiente sobre os adversários para garantir presença entre os seis primeiros com três jogos de antecedência.

Com 12 pontos ainda em disputa antes do início da rodada, a reta final da Série B promete movimentar tanto a briga pelas duas vagas diretas à Série A quanto a definição das quatro equipes que disputarão os playoffs.

Para Vila Nova, Novorizontino, Juventude, Fortaleza e Criciúma, o fim de semana pode representar o primeiro objetivo alcançado. A disputa pela promoção à elite, entretanto, continuará aberta até as rodadas finais e, para parte dos classificados, também no mata-mata.