Gabriel Jesus supera início de Neymar e Ronaldinho no Barcelona

Gabriel Jesus precisou de apenas sete partidas para superar os números registrados por Neymar e Ronaldinho Gaúcho em seus primeiros jogos pelo Barcelona. Contratado para reforçar o ataque da equipe comandada por Hansi Flick, o brasileiro já soma quatro gols e uma assistência, desempenho que o coloca entre os melhores inícios de jogadores do país com a camisa catalã.

Agora, o atacante vive a expectativa de disputar seu primeiro El Clásico, neste domingo, 25, contra o Real Madrid. Mesmo utilizado principalmente como reserva, Gabriel Jesus tem aproveitado as oportunidades recebidas.

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Em 234 minutos disputados, desconsiderando os acréscimos, participou diretamente de cinco gols, o equivalente a uma contribuição ofensiva a cada 46,8 minutos.

O desempenho representa o melhor início de um brasileiro pelo Barcelona, considerando os sete primeiros jogos, desde Ronaldo Fenômeno. Os números também superam os de dois atacantes que se tornaram ídolos históricos do clube: Neymar e Ronaldinho.

Gabriel Jesus supera marcas de Neymar e Ronaldinho

Nos primeiros sete jogos pelo Barcelona, Neymar registrou um gol e três assistências, totalizando quatro participações diretas. Ronaldinho Gaúcho, por sua vez, marcou duas vezes e contribuiu com uma assistência, somando três participações.

Gabriel Jesus alcançou cinco no mesmo período, com quatro gols e um passe decisivo. "Ter um início tão bom quanto o de Neymar e Ronaldinho me deixa lisonjeado e empolgado", disse em entrevista ao Globo Esporte.

"São verdadeiros craques do futebol mundial e ídolos do Barcelona, fizeram coisas inimagináveis em campo e conquistaram vitórias e títulos que jamais sairão da memória do torcedor e do clube", afirmou.

Gabriel Jesus pelo Barcelona - Foto: Divulgação I FC Barcelona

O brasileiro também destacou que os números individuais não representam seu principal objetivo na equipe espanhola.

"E esse é meu maior objetivo. Mais do que somar números e recordes, quero pensar em voos maiores e fazer com que nossa temporada seja incrível e premiada com grandes conquistas", completou.

Quatro gols em sete jogos e poucos minutos em campo

O aproveitamento de Gabriel Jesus chama atenção especialmente pelo tempo reduzido de utilização. Das sete partidas disputadas, o atacante começou apenas duas como titular, nas vitórias sobre Getafe, por 3 a 0, e Betis, por 5 a 2. Em ambas, marcou gol.

A primeira vez que balançou as redes pelo Barcelona aconteceu logo em sua estreia, pela Liga dos Campeões, diante do Feyenoord. O brasileiro entrou aos 38 minutos e, apenas dois minutos depois, marcou o gol que fechou a goleada da equipe catalã.

Com o gol, Jesus chegou a 27 na história da Champions League, igualando Rivaldo e assumindo a quarta posição entre os brasileiros com mais gols na competição.

Gabriel Jesus pelo Barcelona - Foto: Divulgação I FC Barcelona

Outro gol saiu na vitória por 7 a 2 sobre o Racing Santander. Na ocasião, o atacante entrou no segundo tempo e precisou de dez minutos para marcar, aos 34 da etapa final.

A única assistência também aconteceu na Champions. Depois de entrar aos 13 minutos do segundo tempo, Jesus deu o passe para Adeyemi marcar aos 20, apenas sete minutos após sua entrada.

Atacante busca espaço entre os titulares de Hansi Flick

Apesar dos números expressivos, Gabriel Jesus ainda tenta conquistar uma sequência maior de minutos no Barcelona. O atacante não saiu do banco de reservas na derrota para o Paris Saint-Germain, na última terça-feira, 20, pela Liga dos Campeões. Agora, espera voltar a ser utilizado em uma das partidas mais importantes da temporada.

A concorrência no setor ofensivo exige que o brasileiro aproveite cada oportunidade, e o desempenho nas primeiras sete aparições funciona como argumento para receber mais espaço.

Além de contribuir com gols, Jesus oferece alternativas de movimentação no ataque, podendo atuar de maneira centralizada ou participar de jogadas pelos lados do campo.

Gabriel Jesus pelo Barcelona - Foto: Divulgação I FC Barcelona

Barcelona recebe Real Madrid com liderança e campanha perfeita

O próximo compromisso do Barcelona será justamente contra seu maior rival. O El Clásico acontece neste domingo, 25, às 17h, no Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

A equipe catalã chega ao confronto na liderança isolada de LaLiga, com 27 pontos em nove partidas, resultado de nove vitórias e 100% de aproveitamento.

O Real Madrid aparece na terceira colocação, com 21 pontos, seis a menos que o adversário. Uma vitória permitirá ao Barcelona ampliar a vantagem sobre os merengues e manter sua campanha perfeita na competição nacional.

Gabriel Jesus pelo Barcelona - Foto: Divulgação I FC Barcelona

Brasileiro pode ter primeira experiência no El Clásico

Aos 29 anos, Gabriel Jesus já disputou grandes clássicos durante suas passagens pelo Palmeiras, Manchester City e Arsenal. Entretanto, ainda não participou de um confronto entre Barcelona e Real Madrid.

A partida deste domingo, assim, poderá marcar sua estreia na rivalidade espanhola, em um momento no qual o atacante chega valorizado pelo desempenho recente.

O brasileiro também terá a oportunidade de dividir o protagonismo com outros compatriotas presentes nos elencos das duas equipes, como Raphinha, Rodrygo e Éder Militão.