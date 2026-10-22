Raphinha pode superar Vini e assumir a artilharia do El Clasico

O clássico entre Real Madrid e Barcelona, marcado para este domingo, 25, pode ter novamente o talento brasileiro como um dos principais atrativos. Com sete gols marcados contra o rival, Raphinha chega ao confronto com a possibilidade de igualar Vinícius Júnior na liderança da artilharia brasileira do El Clásico. O atacante do Real Madrid, que soma oito gols, está suspenso e não poderá entrar em campo.

Além da disputa entre os dois protagonistas da atual geração, o confronto reúne uma história marcada por brasileiros que tiveram atuações decisivas com as camisas dos gigantes espanhóis. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Neymar e Romário estão entre os jogadores que deixaram suas marcas em uma das maiores rivalidades do futebol mundial.

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Atualmente, os dois elencos contam com cinco brasileiros. Raphinha e Gabriel Jesus defendem o Barcelona, enquanto Vini Jr, Rodrygo e Éder Militão integram o Real Madrid. Gabriel Jesus, inclusive, poderá disputar seu primeiro clássico espanhol.

Vini Jr lidera ranking, mas Raphinha pode alcançar

Mesmo fora da próxima partida, Vinícius Júnior permanece como o brasileiro com mais gols no El Clásico, segundo o levantamento. O atacante marcou oito vezes contra o Barcelona desde que chegou ao Real Madrid.

Raphinha aparece imediatamente atrás, com sete gols. O desempenho dos dois coloca a geração atual à frente de nomes históricos na lista de artilheiros brasileiros do confronto, com Ronaldo Fenômeno e Evaristo de Macedo aparecendo na sequência, com seis gols cada. Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho completam o grupo de destaque, com cinco gols cada um.

Vini Jr pelo Real Madrid - Foto: Reprodução I Instagram

Ronaldo Fenômeno marcou pelos dois lados

Um deles, no entanto, distribuiu seus gols para diferentes clubes. Um dos principais atacantes da história do futebol brasileiro, Ronaldo Nazário tem uma trajetória particular no El Clásico, tendo marcado gols tanto pelo Barcelona quanto pelo Real Madrid.

O Fenômeno chegou ao clube catalão em 1996, depois de se destacar pelo PSV, da Holanda. Em sua única temporada no Barcelona, tornou-se um dos principais nomes do futebol mundial pela velocidade, força física e capacidade de finalização.

Após defender a Inter de Milão, Ronaldo retornou ao futebol espanhol em 2002, desta vez para vestir a camisa do Real Madrid.

Ao longo de suas passagens pelos dois clubes, marcou seis gols no clássico: dois pelo Barcelona e quatro pelo Real Madrid.

O atacante também conquistou duas Bolas de Ouro, em 1997 e 2002, ano em que foi protagonista do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira.

Ronaldo Fenômeno pelo Real Madrid - Foto: Reprodução I Instagram

Ronaldinho foi aplaudido pela torcida do Real Madrid

Entre as atuações brasileiras mais lembradas na história do clássico, uma das principais pertence a outro Ronaldo, o Gaúcho. Em novembro de 2005, o camisa 10 do Barcelona protagonizou uma vitória por 3 a 0 sobre o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

Ronaldinho marcou duas vezes e teve uma atuação tão marcante que recebeu aplausos de torcedores adversários, criando um dos momentos mais emblemáticos de sua passagem pelo futebol espanhol.

Ao todo, Ronaldinho marcou cinco gols no El Clásico. O brasileiro foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2004 e 2005, conquistou a Bola de Ouro em 2005 e ajudou o Barcelona a vencer a Liga dos Campeões de 2005/06.

Outro brasileiro de destaque na história do clube catalão foi Rivaldo. Vencedor da Bola de Ouro de 1999, o atacante também balançou as redes cinco vezes contra o Real Madrid e foi uma das referências do Barcelona no fim da década de 1990 e início dos anos 2000.

Ronaldinho pelo Barcelona - Foto: Reprodução I Instagram

Romário fez três gols em goleada histórica

Antes de Ronaldinho e Rivaldo, no entanto, Romário já havia protagonizado uma das maiores atuações individuais de um brasileiro no confronto.

Em janeiro de 1994, o atacante marcou três gols na vitória do Barcelona por 5 a 0 sobre o Real Madrid, no Camp Nou. O desempenho aconteceu durante sua passagem pelo chamado Dream Team, equipe comandada por Johan Cruyff que marcou época no futebol europeu.

Naquela temporada, Romário foi um dos principais responsáveis pela conquista do Campeonato Espanhol e, meses depois, conduziu a Seleção Brasileira ao tetracampeonato mundial nos Estados Unidos.

Romário pelo Barcelona - Foto: Reprodução I Instagram

Neymar, Roberto Carlos e Marcelo

Além dos principais goleadores, Neymar, por exemplo, teve participação decisiva logo em sua primeira partida contra o Real Madrid. Em outubro de 2013, o atacante marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Barcelona por 2 a 1, no Camp Nou.

Do lado merengue, Roberto Carlos e Marcelo construíram trajetórias de grande importância, especialmente pelas conquistas coletivas.

Roberto Carlos se consolidou como um dos maiores laterais-esquerdos da história do Real Madrid e marcou dois gols em clássicos pelo Campeonato Espanhol.

Marcelo, por sua vez, conquistou cinco títulos da Liga dos Campeões e seis do Campeonato Espanhol durante sua longa passagem pelo clube, tornando-se um dos jogadores mais vitoriosos da história merengue.

Marcelo pelo Real Madrid - Foto: Reprodução I Instagram

Veja os principais artilheiros brasileiros

Vinícius Júnior: 8 gols pelo Real Madrid Raphinha: 7 gols pelo Barcelona Ronaldo Fenômeno: 6 gols por Barcelona e Real Madrid Evaristo de Macedo: 6 gols por Barcelona e Real Madrid Ronaldinho Gaúcho: 5 gols pelo Barcelona Rivaldo: 5 gols pelo Barcelona

Raphinha pelo Barcelona - Foto: Reprodução I Instagram

Gabriel Jesus pode estrear no clássico

Além da possibilidade de Raphinha assumir a liderança da artilharia brasileira, o confronto deste domingo poderá marcar a primeira participação de Gabriel Jesus em um El Clásico.

O atacante integra o elenco do Barcelona e terá a oportunidade de vivenciar uma das rivalidades mais tradicionais do futebol europeu. Pelo Real Madrid, Rodrygo e Éder Militão aparecem entre os brasileiros disponíveis para o confronto, enquanto Vinícius Júnior será ausência por suspensão.