"ELE É RIDÍCULO"
Rival na Champions pede Bola de Ouro para Harry Kane: "Claro vencedor"
Meio-campista do Arsenal elogia atacante do Bayern de Munique após empate por 2 a 2
A rivalidade entre Arsenal e Bayern de Munique ficou de lado quando Declan Rice foi questionado sobre Harry Kane. Depois do empate por 2 a 2 entre as equipes, nesta quarta-feira, 21, pela terceira rodada da Liga dos Campeões, o meio-campista inglês não poupou elogios ao atacante adversário e defendeu que o compatriota seja reconhecido com a Bola de Ouro de 2026.
Autor do gol que garantiu o empate ao Arsenal, Rice destacou a capacidade de decisão de Kane, responsável por participar diretamente dos dois gols do Bayern na partida. Para o jogador dos Gunners, o atacante de 33 anos está acima dos concorrentes na disputa pelo prêmio individual.
"Para mim, Harry é o claro vencedor da Bola de Ouro de 2026. Os números dele falam por si mesmos. Para um atacante, dar uma assistência daquelas como a do primeiro gol e bater o pênalti do jeito que fez... Ele é ridículo, é um jogador tão bom", afirmou Rice.
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Números de Kane impressionam companheiro
O desempenho de Harry Kane nas últimas temporadas ajuda a explicar a admiração de Declan Rice. Na temporada passada, o atacante marcou 73 gols em 65 partidas, mantendo uma média superior a um gol por jogo.
O ritmo também permanece elevado em 2026/27. Em 15 jogos disputados até o momento, Kane já balançou as redes 16 vezes, consolidando-se como a principal referência ofensiva do Bayern de Munique.
Diante do Arsenal, o inglês voltou a demonstrar que sua participação não se resume às finalizações. Além de converter um pênalti, contribuiu com uma assistência para o primeiro gol da equipe alemã.
Para Rice, a combinação entre capacidade de marcar, inteligência de jogo e participação na construção ofensiva coloca Kane em posição privilegiada na disputa pela Bola de Ouro.
"O ano que ele teve foi notável. É claro que ele concorre com outros jogadores de nível mundial. Mas, quando você joga ao lado dele, percebe o quão bom ele é. E, quando joga contra ele, vê o quanto isso é um tormento", declarou.
"Eu tenho a sorte de poder jogar com ele, mas não tenho tanta sorte quando tenho que jogar contra ele", completou.
Kane busca reconhecimento individual
Aos 33 anos, Kane passou boa parte da carreira sendo ironizado pela falta de títulos - agora, em contrapartida, busca o que seria o maior de todos os individuais. A premiação reconhece o desempenho individual dos jogadores, considerando também os resultados coletivos e o impacto ao longo do período de avaliação.
Enquanto a disputa pelo reconhecimento individual segue aberta, Kane continua acumulando gols e atuações decisivas pelo Bayern. E, ao menos para Rice, o desempenho apresentado até aqui já é suficiente para colocá-lo à frente dos demais concorrentes.