Rival na Champions pede Bola de Ouro para Harry Kane: "Claro vencedor"

A rivalidade entre Arsenal e Bayern de Munique ficou de lado quando Declan Rice foi questionado sobre Harry Kane. Depois do empate por 2 a 2 entre as equipes, nesta quarta-feira, 21, pela terceira rodada da Liga dos Campeões, o meio-campista inglês não poupou elogios ao atacante adversário e defendeu que o compatriota seja reconhecido com a Bola de Ouro de 2026.

Autor do gol que garantiu o empate ao Arsenal, Rice destacou a capacidade de decisão de Kane, responsável por participar diretamente dos dois gols do Bayern na partida. Para o jogador dos Gunners, o atacante de 33 anos está acima dos concorrentes na disputa pelo prêmio individual.

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"Para mim, Harry é o claro vencedor da Bola de Ouro de 2026. Os números dele falam por si mesmos. Para um atacante, dar uma assistência daquelas como a do primeiro gol e bater o pênalti do jeito que fez... Ele é ridículo, é um jogador tão bom", afirmou Rice.

Números de Kane impressionam companheiro

O desempenho de Harry Kane nas últimas temporadas ajuda a explicar a admiração de Declan Rice. Na temporada passada, o atacante marcou 73 gols em 65 partidas, mantendo uma média superior a um gol por jogo.

O ritmo também permanece elevado em 2026/27. Em 15 jogos disputados até o momento, Kane já balançou as redes 16 vezes, consolidando-se como a principal referência ofensiva do Bayern de Munique.

Diante do Arsenal, o inglês voltou a demonstrar que sua participação não se resume às finalizações. Além de converter um pênalti, contribuiu com uma assistência para o primeiro gol da equipe alemã.

Kane pelo Bayern de Munique - Foto: KARL-JOSEF HILDENBRAND/AFP

Para Rice, a combinação entre capacidade de marcar, inteligência de jogo e participação na construção ofensiva coloca Kane em posição privilegiada na disputa pela Bola de Ouro.

"O ano que ele teve foi notável. É claro que ele concorre com outros jogadores de nível mundial. Mas, quando você joga ao lado dele, percebe o quão bom ele é. E, quando joga contra ele, vê o quanto isso é um tormento", declarou.

"Eu tenho a sorte de poder jogar com ele, mas não tenho tanta sorte quando tenho que jogar contra ele", completou.

Kane pela Inglaterra - Foto: Paul Ellis | AFP

Kane busca reconhecimento individual

Aos 33 anos, Kane passou boa parte da carreira sendo ironizado pela falta de títulos - agora, em contrapartida, busca o que seria o maior de todos os individuais. A premiação reconhece o desempenho individual dos jogadores, considerando também os resultados coletivos e o impacto ao longo do período de avaliação.

Enquanto a disputa pelo reconhecimento individual segue aberta, Kane continua acumulando gols e atuações decisivas pelo Bayern. E, ao menos para Rice, o desempenho apresentado até aqui já é suficiente para colocá-lo à frente dos demais concorrentes.