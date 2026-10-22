Neymar reúne amigos no Santos e celebra: "Se for sonho, não me acorde"

Neymar voltou ao Santos, e desde então está montando o elenco dos próprios sonhos no clube. Na noite desta quarta-feira, 21, o camisa 10 utilizou as redes sociais para celebrar a chegada de reforços e a boa fase da equipe, compartilhando uma fotografia ao lado de companheiros durante uma confraternização no CT Rei Pelé.

Os reforços, no entanto, não são apenas táticos. Na publicação, o atacante apareceu ao lado de Gabigol, Philippe Coutinho, Everton Cebolinha, Arthur e Rodinei, além de Clodoaldo, ex-jogador e ídolo histórico do Peixe, muitos deles seus amigos pessoais.

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Ao repostar o registro, Neymar resumiu seu entusiasmo com o momento vivido pelo clube. "Se for um sonho, não me acorde", escreveu.

A manifestação acontece em meio à sequência positiva do Santos, que vem de uma vitória sobre o Fluminense no Campeonato Brasileiro e se prepara para receber o Bahia no próximo sábado, 24, às 21h, na Vila Belmiro.

Neymar compara Santos ao Inter Miami

A publicação desta quarta-feira não foi a primeira demonstração de entusiasmo do atacante com o grupo santista. Na segunda-feira, 19, após a vitória sobre o Fluminense, Neymar já havia chamado o Santos de "Inter Miami do Brasil", em referência ao clube norte-americano que reúne Lionel Messi e outros jogadores de destaque internacional.

A comparação demonstrou a satisfação do camisa 10 em dividir o elenco com nomes conhecidos do futebol brasileiro e internacional. No Inter Miami, Messi trabalha com amigos que também foram ao clube através dele, como Luís Suárez, que dividiu época no Barcelona com o argentino e Neymar.

Com passagens por grandes clubes, atletas como Philippe Coutinho, Gabigol, Arthur, Everton Cebolinha e Rodinei ampliaram as opções do Santos e passaram a integrar um grupo que tem Neymar como principal referência técnica.

Trio MSN no Barcelona - Foto: Reprodução I Instagram

Conheça o grupo

A fotografia compartilhada pelo atacante reuniu jogadores de diferentes trajetórias no futebol. Gabigol, que também foi revelado pelo Santos, reencontrou o clube no qual iniciou sua carreira profissional.

Philippe Coutinho, por sua vez, construiu parte importante de sua trajetória no futebol europeu, com destaque para suas passagens por Liverpool e Barcelona.

Arthur também atuou no Barcelona e na Juventus, enquanto Everton Cebolinha ganhou projeção nacional pelo Grêmio e teve passagem pelo Benfica. Rodinei, ex-Flamengo, completou o grupo de reforços reunido no registro.

A presença de Clodoaldo deu um significado especial à confraternização. Campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1970, o ex-volante é um dos nomes mais importantes da história santista e fez parte da geração liderada por Pelé.

Reunião do Santos - Foto: Reprodução I Instagram

Santos recebe o Bahia na Vila Belmiro

Depois de vencer o Fluminense e em meio à fase de alegrias, o Santos volta suas atenções para o confronto com o Bahia, válido pelo Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste sábado, 24, às 21h, na Vila Belmiro, e representa mais uma oportunidade para o time santista dar sequência ao momento positivo.

Do outro lado, o Bahia tenta reagir após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada da competição.