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Clubes da Série A devem R$ 17,34 bilhões; saiba situação da dupla BaVi

Informação foi publicada no site oficial da Anresf

João Grassi
Por
Taça do Campeonato Brasileiro
Taça do Campeonato Brasileiro - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

Os 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro acumulam juntos, no total, uma dívida de R$ 17,34 bilhões. A informação foi publicada no site oficial da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol (Anresf).

No chamado Painel da Solvência da Anresf, constam os valores divulgados nos balanços financeiros até o dia 31 de dezembro de 2025. Ainda é possível selecionar uma aba para mostrar apenas as dívidas de curto prazo.

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Principais clubes do estado e presentes no levantamento, Esporte Clube Bahia (15º colocado) e Esporte Clube Vitória (16º colocado) aparecem no fundo da lista de devedores. Enquanto o Tricolor tem R$ 357 milhões em débitos, o Rubro-Negro deve R$ 288 milhões.

Por outro lado, as três equipes da lista que mais acumulam dívidas são: Atlético-MG (R$ 2,21 bilhões), Corinthians (R$ 2,08 bilhões) e Botafogo (R$ 1,78 bilhões).

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Dívidas dos clubes da Série A

  1. Atlético-MG: R$ 2,21 bi;
  2. Corinthians: R$ 2,08 bi;
  3. Botafogo: R$ 1,78 bi;
  4. Cruzeiro: R$ 1,28 bi;
  5. Palmeiras: R$ 1,13 bi;
  6. Internacional: R$ 1,05 bi;
  7. Fluminense: R$ 1,04 bi;
  8. Santos: R$ 999 mi;
  9. Vasco: R$ 963 mi;
  10. Flamengo: R$ 950 mi;
  11. São Paulo: R$ 917 mi;
  12. Grêmio: R$ 811 mi;
  13. RB Bragantino: R$ 727 mi;
  14. Athletico: R$ 374 mi;
  15. Bahia: R$ 357 mi;
  16. Vitória: R$ 288 mi;
  17. Chapecoense: R$ 171 mi;
  18. Coritiba: R$ 155 mi;
  19. Remo: R$ 37 mi;
  20. Mirassol: R$ 7,4 mi.

Valores em atraso

O portal da Anresf ainda conta com uma aba de clubes com valores atrasados. No total, 13 dos 20 participantes da Série A declararam ter atrasos com salários, transferências ou impostos.

O Vitória, por sua vez, declarou ter atrasos nos três compromissos financeiros. Porém, o clube baiano diz que parte das dívidas com esses credores estão em plano de pagamentos.

Vale lembrar que o Leão da Barra recebeu uma advertência da Anresf, embora não corra riscos de sofrer punições até o momento.

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