AVANTI, PALESTRA!
Palmeiras supera Fluminense nos pênaltis e volta à final da Liberta
Após derrota por 1 a 0 no tempo normal, o time de Abel Ferreira venceu a disputa por 5 a 3
Foi sofrido, mas aconteceu - o Palmeiras está novamente na final da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira, 21, o time comandado por Abel Ferreira perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, no Nubank Parque, em São Paulo, mas garantiu a classificação ao vencer a disputa de pênaltis por 5 a 3. Carlos Miguel defendeu a cobrança de Nonato e foi decisivo para colocar o clube paulista em sua oitava decisão continental.
O Alviverde havia vencido o confronto de ida por 2 a 1, no Maracanã, e entrou em campo com a vantagem do empate. Entretanto, um gol de Hércules aos 36 minutos do segundo tempo igualou o placar agregado e levou a definição da vaga para as penalidades.
Agora, o Palmeiras aguarda o vencedor de Flamengo e Estudiantes, que se enfrentam nesta quinta-feira, 22, às 21h30, no Maracanã, pela outra semifinal da competição.
Carlos Miguel decide nos pênaltis
Depois de 90 minutos de disputa equilibrada, a classificação foi definida nas cobranças de pênalti. O Palmeiras teve aproveitamento perfeito e converteu suas cinco tentativas.
Maurício, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Joaquín Piquerez e Marlon Freitas marcaram para a equipe paulista. Do lado do Fluminense, Thiago Silva, Hércules e Guilherme Arana também acertaram suas cobranças.
A diferença ficou por conta de Nonato. O meio-campista parou em Carlos Miguel, que defendeu o chute e abriu caminho para a classificação alviverde.
Com o resultado, o Palmeiras manteve vivo o sonho do tetracampeonato continental. O clube já conquistou a Libertadores em 1999, 2020 e 2021.
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Fluminense começa melhor, mas Palmeiras equilibra
Precisando vencer para continuar na disputa, o Fluminense tentou pressionar desde o início. Antes mesmo do primeiro minuto, Guilherme Arana tabelou com Hulk, recebeu dentro da área e finalizou cruzado, exigindo defesa de Carlos Miguel.
A partida começou marcada por disputas intensas no meio-campo e dificuldades das duas equipes na construção das jogadas. O Palmeiras, por sua vez, conseguiu sua primeira chegada mais perigosa aos 18 minutos.
Marlon Freitas encontrou Giay pela direita, e o lateral avançou até a linha de fundo antes de cruzar. A bola atravessou a área, mas nenhum jogador conseguiu completar.
Depois da parada para hidratação, o time paulista passou a ter maior presença ofensiva. Aos 24 minutos, Alexander Barboza aproveitou um erro de domínio de Hulk e arriscou de longe, mandando por cima do travessão.
Na sequência, Giay também tentou uma finalização sem direção, e pouco depois, aos 27, o lateral voltou a participar do ataque e rolou para Marlon Freitas, que chutou forte da entrada da área, novamente por cima.
O Fluminense sofreu uma baixa aos 30 minutos, quando Millán sentiu um problema físico e precisou ser substituído por Ignácio. Na reta final do primeiro tempo, as equipes tiveram dificuldades para criar oportunidades claras. Thiago Silva e Piquerez ainda tentaram finalizações, mas o placar permaneceu zerado até o intervalo.
Hércules marca e leva para os pênaltis
O segundo tempo começou com características semelhantes às da etapa inicial. Os times encontravam espaços limitados e concentravam as disputas principalmente no meio-campo.
Aos 17 minutos, Andreas Pereira cobrou falta na direção da segunda trave, e Barboza apareceu para cabecear, mas a bola passou sobre o gol defendido por Fábio.
O Palmeiras continuou chegando com perigo. Após uma recuperação de bola de Arias, Giay encontrou Lucas Evangelista dentro da área adversária. O volante finalizou sem força e acabou bloqueado.
Aos 32 minutos, Andreas Pereira teve uma boa oportunidade ao aparecer livre pelo lado direito, mas mandou a bola por cima do travessão. Dois minutos depois, o meia participou de outra jogada ofensiva e serviu Ramón Sosa, que finalizou na rede pelo lado de fora.
O Fluminense, que encontrava dificuldades para pressionar, conseguiu aproveitar uma de suas poucas oportunidades na etapa final. Aos 36 minutos, Wesley Natã fez boa jogada individual e tocou para Hércules, posicionado na entrada da área. O meio-campista finalizou colocado, no canto esquerdo de Carlos Miguel, e abriu o placar.
Com o gol, o confronto ficou empatado em 2 a 2 no agregado, já que o Palmeiras havia vencido a primeira partida por 2 a 1. A equipe de Abel Ferreira tentou responder imediatamente, e aos 39 minutos, Maurício encontrou Ramón Sosa em profundidade, mas o atacante não conseguiu finalizar corretamente, facilitando a defesa de Fábio.
Nos minutos finais, o Palmeiras buscou evitar a disputa de pênaltis, enquanto o Fluminense tentou aproveitar os espaços. Nenhuma das equipes, porém, conseguiu marcar novamente.
Palmeiras disputará oitava final da Libertadores
A classificação coloca o Palmeiras em mais uma decisão do principal torneio de clubes da América do Sul. O Alviverde disputou finais em 1961, 1968, 1999, 2000, 2020, 2021 e 2025. Agora, em 2026, chega à oitava oportunidade de conquistar o título.
Das sete decisões anteriores, o clube venceu três: contra o Deportivo Cali, em 1999, diante do Santos, em 2020, e sobre o Flamengo, em 2021.
A final mais recente aconteceu em 2025, quando o Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0. Caso a equipe carioca avance novamente, os dois clubes protagonizarão mais uma decisão brasileira da Libertadores.
Flamengo e Estudiantes disputam última vaga
O adversário do Palmeiras será conhecido nesta quinta-feira, 22, no confronto entre Flamengo e Estudiantes, da Argentina. Depois de empatarem sem gols na partida de ida, disputada em território argentino, as equipes voltam a se enfrentar às 21h30, no Maracanã.