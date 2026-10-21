VAR no Baianão 2027? Reunião entre clubes e FBF vota uso da tecnologia

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Todas as partidas do Campeonato Baiano podem ter a tecnologia do VAR em 2027, conforme ficou acordado nesta quarta-feira, 21, durante o Conselho Técnico da competição, realizado entre os clubes e a Federação Bahiana de Futebol.

Entre os presentes no encontro estava Jailson Macêdo Freitas, presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol da Bahia (CEAF-BA) e chefe de arbitragem da Federação Bahiana de Futebol (FBF). Ao portal A TARDE, ele revelou que a votação definiu que a tecnologia deve ser implementada para todas as partidas da próxima edição.

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Jailson Macêdo Freitas, chefe de arbitragem da FBF - Foto: Téo Mazzoni | Ag. A TARDE

“A arbitragem está celebrando porque a gente vai prospectar mais árbitros, a gente vai entender que com o VAR o árbitro tem a oportunidade de corrigir um possível equívoco”, afirmou Jailson.

Decisão enfrenta problemas de infraestrutura

No entanto, ele destacou um empecilho para esse processo: estrutura. De acordo com Jailson, todos os estádios que vão sediar os jogos da competição precisam estar preparados para receber a tecnologia do VAR.

Caso (a adequação) não aconteça, a gente volta ao sistema que foi o ano passado. Jailson Macêdo Freitas - Chefe de arbitragem da FBF

Em 2026, o VAR foi utilizado somente nas partidas das semifinais, na decisão do torneio e no clássico BaVi da fase de grupos.