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Primeiro BaVi de 2027 tem data definida; saiba quando

Clubes vão se enfrentar na quinta rodada do Baianão 2027

Gustavo Zambianco
Por
Primeiro BaVi de 2027 tem data definida
Primeiro BaVi de 2027 tem data definida - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A data do primeiro clássico BaVi do ano de 2027 foi definida nesta quarta-feira, 21, durante a reunião do Conselho Técnico do Campeonato Baiano de Futebol Profissional.

De acordo com a organização do evento, o Esporte Clube Bahia vai receber o Esporte Clube Vitória, em casa, na Arena Acelen Fonte Nova, no dia 23 ou 24 de janeiro. A depender da data escolhida, o clássico será ou em um sábado ou domingo.

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O confronto será válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano de 2027. Vale ressaltar que, até o momento, não há informação de horário e estádio para as outras partidas.

Veja a tabela completa do Baianão 2027

1ª Rodada - 9 ou 10 de janeiro

  • Fluminense de Feira x Juazeirense;
  • Bahia x SSA FC;
  • Jequié x Galícia;
  • Porto x Jacuipense;
  • Vitória x Barcelona de Ilhéus.

2ª Rodada - 12, 13 ou 14 de janeiro

  • Barcelona de Ilhéus x Jequié;
  • Jacuipense x Bahia;
  • Juazeirense x Vitória;
  • SSA FC x Fluminense de Feira;
  • Galícia x Porto.

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3ª Rodada - 16 ou 17 de janeiro

  • Fluminense de Feira x Galícia;
  • Jacuipense x SSA FC;
  • Jequié x Bahia;
  • Juazeirense x Barcelona de Ilhéus;
  • Vitória x Porto.
Troféu do Campeonato Baiano
Troféu do Campeonato Baiano - Foto: Reprodução I Instagram

4ª Rodada - 19, 20 ou 21 de janeiro

  • Bahia x Juazeirense;
  • Jequié x SSA FC;
  • Porto x Fluminense de Feira;
  • Galícia x Barcelona de Ilhéus;
  • Vitória x Jacuipense.

5ª Rodada - 23 ou 24 de janeiro

  • Fluminense de Feira x Jequié;
  • Bahia x Vitória;
  • Barcelona de Ilhéus x Porto;
  • Jacuipense x Juazeirense;
  • SSA FC x Galícia.
Acevedo e Tarzia disputam a bola no BaVi
Acevedo e Tarzia disputam a bola no BaVi - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

6ª Rodada - 30 ou 31 de janeiro

  • Barcelona de Ilhéus x Fluminense de Feira;
  • Porto x Bahia;
  • Juazeirense x SSA FC;
  • Galícia x Jacuipense;
  • Vitória x Jequié.

7ª Rodada - 6 ou 7 de fevereiro

  • Fluminense de Feira x Vitória;
  • Bahia x Galícia;
  • Jacuipense x Barcelona de Ilhéus;
  • Jequié x Juazeirense;
  • SSA FC x Porto.
Taça do Campeonato Baiano
Taça do Campeonato Baiano - Foto: Pietro Carpi/FBF

8ª Rodada - 13 ou 14 de fevereiro

  • Barcelona de Ilhéus x Bahia;
  • Jacuipense x Fluminense de Feira;
  • Porto x Jequié;
  • Juazeirense x Galícia;
  • Vitória x SSA FC.

9ª Rodada - 21 de fevereiro

  • Bahia x Fluminense de Feira;
  • Jequié x Jacuipense;
  • Juazeirense x Porto;
  • SSA FC x Barcelona de Ilhéus;
  • Galícia x Vitória.
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