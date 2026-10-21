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Primeiro BaVi de 2027 tem data definida; saiba quando
Clubes vão se enfrentar na quinta rodada do Baianão 2027
A data do primeiro clássico BaVi do ano de 2027 foi definida nesta quarta-feira, 21, durante a reunião do Conselho Técnico do Campeonato Baiano de Futebol Profissional.
De acordo com a organização do evento, o Esporte Clube Bahia vai receber o Esporte Clube Vitória, em casa, na Arena Acelen Fonte Nova, no dia 23 ou 24 de janeiro. A depender da data escolhida, o clássico será ou em um sábado ou domingo.
O confronto será válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano de 2027. Vale ressaltar que, até o momento, não há informação de horário e estádio para as outras partidas.
Veja a tabela completa do Baianão 2027
1ª Rodada - 9 ou 10 de janeiro
- Fluminense de Feira x Juazeirense;
- Bahia x SSA FC;
- Jequié x Galícia;
- Porto x Jacuipense;
- Vitória x Barcelona de Ilhéus.
2ª Rodada - 12, 13 ou 14 de janeiro
- Barcelona de Ilhéus x Jequié;
- Jacuipense x Bahia;
- Juazeirense x Vitória;
- SSA FC x Fluminense de Feira;
- Galícia x Porto.
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3ª Rodada - 16 ou 17 de janeiro
- Fluminense de Feira x Galícia;
- Jacuipense x SSA FC;
- Jequié x Bahia;
- Juazeirense x Barcelona de Ilhéus;
- Vitória x Porto.
4ª Rodada - 19, 20 ou 21 de janeiro
- Bahia x Juazeirense;
- Jequié x SSA FC;
- Porto x Fluminense de Feira;
- Galícia x Barcelona de Ilhéus;
- Vitória x Jacuipense.
5ª Rodada - 23 ou 24 de janeiro
- Fluminense de Feira x Jequié;
- Bahia x Vitória;
- Barcelona de Ilhéus x Porto;
- Jacuipense x Juazeirense;
- SSA FC x Galícia.
6ª Rodada - 30 ou 31 de janeiro
- Barcelona de Ilhéus x Fluminense de Feira;
- Porto x Bahia;
- Juazeirense x SSA FC;
- Galícia x Jacuipense;
- Vitória x Jequié.
7ª Rodada - 6 ou 7 de fevereiro
- Fluminense de Feira x Vitória;
- Bahia x Galícia;
- Jacuipense x Barcelona de Ilhéus;
- Jequié x Juazeirense;
- SSA FC x Porto.
8ª Rodada - 13 ou 14 de fevereiro
- Barcelona de Ilhéus x Bahia;
- Jacuipense x Fluminense de Feira;
- Porto x Jequié;
- Juazeirense x Galícia;
- Vitória x SSA FC.
9ª Rodada - 21 de fevereiro
- Bahia x Fluminense de Feira;
- Jequié x Jacuipense;
- Juazeirense x Porto;
- SSA FC x Barcelona de Ilhéus;
- Galícia x Vitória.