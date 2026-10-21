ESPORTES
Copa do Nordeste 2027: entenda se Bahia e Vitória poderão participar
Clubes baianos brigam por vagas em competições internacionais
Implementada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2026, a regra que impede clubes brasileiros de disputar competições regionais e internacionais na mesma temporada pode afetar diretamente os dois principais times do estado: Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória.
Maiores campeões da Copa do Nordeste, Bahia e Vitória correm o risco de ficar fora da principal competição regional do país.
Campeão em 2025, o Tricolor disputou a Copa Libertadores em 2026 e, por isso, não participou da última edição do Nordestão. Já o Rubro-Negro, que conquistou o título neste ano, pode ser impedido de defender a taça em 2027.
Situação da dupla BaVi no Campeonato Brasileiro
Na briga por uma vaga na Libertadores de 2027, o Bahia está próximo de ficar novamente fora da Copa do Nordeste. O Vitória, por sua vez, busca uma classificação para a Copa Sul-Americana e está a apenas dois pontos do grupo de seis clubes que, atualmente, garantiriam vaga no torneio continental.
O número de vagas nas competições da Conmebol ainda pode aumentar, a depender dos resultados dos torneios nacionais e internacionais. Flamengo e Palmeiras, por exemplo, seguem na disputa por títulos que podem alterar a distribuição das vagas brasileiras.
Se o Flamengo conquistar a Libertadores e o Palmeiras vencer a Copa do Brasil, o número de clubes brasileiros classificados para torneios da Conmebol poderá chegar a pelo menos 13. Nesse cenário, o Vitória, atualmente na 13ª colocação do Brasileirão, pode ser diretamente afetado pela distribuição das vagas.
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Fábio Mota critica regra que pode tirar BaVi da Copa do Nordeste
Durante entrevista no Conselho Técnico do Campeonato Baiano, nesta quarta-feira, 21, o presidente do Vitória, Fábio Mota, criticou a regra que impede a participação simultânea de clubes nas competições internacionais e na Copa do Nordeste.
Segundo o dirigente, a ausência dos dois principais clubes baianos prejudicaria o torneio regional, que perderia parte de sua força e atratividade.
“A Copa Sul-Americana é um objetivo nosso. Se conquistarmos a vaga, não vamos poder jogar a Copa do Nordeste. Infelizmente, contra meu voto, eu acho isso um absurdo. Está caminhando para Bahia e Vitória não jogarem a Copa do Nordeste esse ano. Imagine você ter a Copa do Nordeste sem Vitória e sem Bahia. Eu acho muito ruim para o produto”, criticou.
FBF tentou diálogo com a CBF
A Federação Bahiana de Futebol (FBF) chegou a dialogar com a CBF para reaver a participação de Bahia e Vitória na Copa do Nordeste. A entidade, no entanto, optou por manter a determinação para 2027. O mesmo vale para a Copa Sul-Sudeste e Copa Verde.
Considerando que a dupla BaVi fique fora do Nordestão, os participantes que representariam o estado seriam Atlético de Alagoinhas, Jacuipense e Juazeirense.