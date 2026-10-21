Copa do Nordeste 2027: entenda se Bahia e Vitória poderão participar

Implementada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2026, a regra que impede clubes brasileiros de disputar competições regionais e internacionais na mesma temporada pode afetar diretamente os dois principais times do estado: Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória.

Maiores campeões da Copa do Nordeste, Bahia e Vitória correm o risco de ficar fora da principal competição regional do país.

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Campeão em 2025, o Tricolor disputou a Copa Libertadores em 2026 e, por isso, não participou da última edição do Nordestão. Já o Rubro-Negro, que conquistou o título neste ano, pode ser impedido de defender a taça em 2027.

Situação da dupla BaVi no Campeonato Brasileiro

Na briga por uma vaga na Libertadores de 2027, o Bahia está próximo de ficar novamente fora da Copa do Nordeste. O Vitória, por sua vez, busca uma classificação para a Copa Sul-Americana e está a apenas dois pontos do grupo de seis clubes que, atualmente, garantiriam vaga no torneio continental.

O número de vagas nas competições da Conmebol ainda pode aumentar, a depender dos resultados dos torneios nacionais e internacionais. Flamengo e Palmeiras, por exemplo, seguem na disputa por títulos que podem alterar a distribuição das vagas brasileiras.

Se o Flamengo conquistar a Libertadores e o Palmeiras vencer a Copa do Brasil, o número de clubes brasileiros classificados para torneios da Conmebol poderá chegar a pelo menos 13. Nesse cenário, o Vitória, atualmente na 13ª colocação do Brasileirão, pode ser diretamente afetado pela distribuição das vagas.

Fábio Mota critica regra que pode tirar BaVi da Copa do Nordeste

Durante entrevista no Conselho Técnico do Campeonato Baiano, nesta quarta-feira, 21, o presidente do Vitória, Fábio Mota, criticou a regra que impede a participação simultânea de clubes nas competições internacionais e na Copa do Nordeste.

Segundo o dirigente, a ausência dos dois principais clubes baianos prejudicaria o torneio regional, que perderia parte de sua força e atratividade.

“A Copa Sul-Americana é um objetivo nosso. Se conquistarmos a vaga, não vamos poder jogar a Copa do Nordeste. Infelizmente, contra meu voto, eu acho isso um absurdo. Está caminhando para Bahia e Vitória não jogarem a Copa do Nordeste esse ano. Imagine você ter a Copa do Nordeste sem Vitória e sem Bahia. Eu acho muito ruim para o produto”, criticou.

Fábio Mota durante o Conselho Técnico do Campeonato Baiano - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

FBF tentou diálogo com a CBF

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) chegou a dialogar com a CBF para reaver a participação de Bahia e Vitória na Copa do Nordeste. A entidade, no entanto, optou por manter a determinação para 2027. O mesmo vale para a Copa Sul-Sudeste e Copa Verde.

Considerando que a dupla BaVi fique fora do Nordestão, os participantes que representariam o estado seriam Atlético de Alagoinhas, Jacuipense e Juazeirense.