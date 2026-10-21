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E.C.VITÓRIA

Vitória mira jogos na Fonte Nova e Pituaçu durante obras no Barradão

Obras da Arena Barradão serão iniciadas em janeiro de 2027

João Grassi
Por
Arena Fonte Nova é uma das alternativas do Vitória para período de obras no Barradão
Arena Fonte Nova é uma das alternativas do Vitória para período de obras no Barradão - Foto: Divulgação | Arena Fonte Nova

Cada vez mais próximas de serem iniciadas, as obras da Arena Barradão estão marcadas para janeiro de 2027. Conforme reforçou o presidente Fábio Mota, o Esporte Clube Vitória poderá continuar jogando no seu estádio durante o primeiro ano das reformas.

Durante entrevista no Conselho Técnico do Campeonato Baiano, nesta quarta-feira, 21, o dirigente detalhou o planejamento para 2028. Nesta fase das obras, o Vitória terá que buscar alternativas para mandar seus jogos em outros estádios.

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"Nós estamos em fase de projeto e de alvará. Estamos aguardando o alvará para a gente iniciar. O cronograma é que a gente comece no final de janeiro as obras. Em 2027 não tem previsão da gente sair do Barradão, porque as primeiras obras do estádio serão no complemento das arquibancadas", iniciou Fábio.

Mota mencionou três opções: Arena Fonte Nova, Pituaçu e um novo estádio que está sendo construído dentro da Cidade Rubro-Negra. O espaço já se encontra na etapa de implantação do sistema de drenagem e poderá receber cerca de 6 mil pessoas.

"Em 2028 sim, é quando a gente vai precisar sair do Barradão. Nós já conversamos para ir para a Fonte Nova, já conversamos com o Governo do Estado também com relação a Pituaçu. Não vamos ter problemas se a gente assim precisar sair", completou.

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Novo estádio pode comportar jogos do Baianão

Segundo o presidente rubro-negro, o miniestádio que está sendo construído no CT Leão da Barra poderá receber jogos do Campeonato Baiano.

"A gente só vai sair do Barradão no limite, quando não tiver mais jeito mesmo. São obras de três anos, a previsão é concluir as obras em 2029. Sabemos que vamos precisar sair, principalmente no Campeonato Brasileiro”, reconheceu.

Fábio Mota durante o Conselho Técnico do Campeonato Baiano
Fábio Mota durante o Conselho Técnico do Campeonato Baiano - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

“Por isso que o Vitória, neste exato momento, está fazendo um novo estádio, um estádio para 6 mil pessoas. A gente entende que, a depender, vai dar até para jogar o Campeonato Baiano lá", projetou.

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