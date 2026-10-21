Clima de revanche? Técnico do Athletico comenta retorno ao Barradão

O Esporte Clube Vitória vai travar, no próximo sábado, 24, o quarto e último duelo com o Athletico-PR na temporada 2026. As equipes se reencontram após o confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil, quando o time baiano aplicou virada épica e eliminou o Furacão com o agregado de 4 a 2.

Após perder por 2 a 0 no jogo de ida, na Arena da Baixada, o Vitória se impôs na volta e aplicou goleada de 4 a 0 no Barradão. De acordo com Odair Hellman, no entanto, o clima para a partida não é de revanche. O treinador também aproveitou para elogiar a força do Leão como mandante.

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"Não, questão de revanche não. É uma questão de fazermos o nosso melhor jogo. Melhor do que fizemos, por exemplo, na Copa do Brasil. Fizemos um jogo com muitas falhas. Que a gente consiga fazer um jogo mais assertivo e mais forte e que busque o resultado fora de casa, como a gente está fazendo contra os outros adversários", disse o treinador

"O Vitória é forte no campeonato contra todos os adversários dentro do Barradão. Então nós temos que ir lá e ser fortes, sem bola e com bola, para não falhar como nós falhamos naquele jogo da Copa do Brasil", completou Odair.

Primeiro encontrado marcado por polêmicas

Além do embate na Copa do Brasil, o duelo entre as equipes no primeiro turno do Brasileirão, pela rodada 13, já foi cercado de tensão. Derrotado por 3 a 1 em Curitiba, o Vitória reclamou veementemente da atuação da arbitragem.

O presidente Fábio Mota chegou a se pronunciar com palavras duras. "Este pronunciamento é para Rodrigo Cintra e para a comissão de arbitragem: respeitem o Vitória. Respeitem o Vitória".

"Um pênalti que o Brasil inteiro viu que não foi. Depois, um chute no Zé Vitor que era para expulsão. O zagueiro do Athletico tira Renê de campo, dá uma tesoura, e não é expulso. É um absurdo”, bradou Mota na ocasião.

Vitória 4x0 Athletico - Copa do Brasil - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Reencontro

Vitória e Athletico voltam a se encontrar às 16h30 do próximo sábado, 24, no Barradão, em Salvador. O confronto é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.