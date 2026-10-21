Grupo City conversa com governo da Bahia por futuro da Fonte Nova

O secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Augusto Vasconcelos, revelou que o Governo da Bahia já manteve conversas com representantes do Grupo City, detentor de 90% da SAF do Esporte Clube Bahia, sobre a possibilidade de participação na futura gestão da Arena Fonte Nova, cujo atual contrato de concessão termina em 2028.



A declaração foi feita durante uma agenda do governador Jerônimo Rodrigues (PT), no Farol da Barra, em Salvador (BA), nesta quarta-feira, 21.

A gente conversou com o Grupo City, inclusive com a participação do próprio governador, e já tivemos momentos de diálogo, o que é positivo Augusto Vasconcelos - secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre)

O titular da Setre, porém, destacou que ainda não há nada definido e que as conversas com o conglomerado de clubes estão em estágio inicial.



O interesse do City Football Group (CFG) em participar de uma eventual disputa pela administração da Fonte Nova já havia sido manifestado publicamente pelo CEO da rede multiclubes, Ferran Soriano.

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Gestão da Arena Fonte Nova será definida por licitação

Augusto Vasconcelos ressaltou que a definição sobre a administração da praça esportiva deverá respeitar um processo licitatório.

A gente vê com bons olhos todos os parceiros que queiram se associar à gestão desses equipamentos esportivos, como a Arena Fonte Nova, mas não há nada definido. Qualquer gestão será definida por licitação, respeitando todas as fases do procedimento legal Augusto Vasconcelos - titular da SETRE

“Tudo isso será feito com amparo na lei, respeitando todas as fases do procedimento licitatório, cujo edital deve ser publicado em 2027. Estamos seguindo os passos adequados e, à medida que as coisas avançarem, teremos mais novidades”, acrescentou.



O secretário também garantiu que o Grupo City não é o único potencial parceiro interessado em assumir a gestão da Arena Fonte Nova. Segundo ele, a Fonte Nova Negócios e Participações S.A. (FNP), empresa que atualmente administra a praça esportiva, também mantém diálogo com o Governo do Estado.



“Temos uma relação de fiscalização desse contrato e realizamos reuniões periódicas para fazer essa avaliação cotidiana. Óbvio que vamos buscar a melhor definição para o povo baiano, levando em consideração aspectos econômicos, mas também a utilização do equipamento”, pontuou.





Governo prepara novo modelo de gestão para 2028

O secretário reiterou que o atual contrato de parceria com o setor privado se encerra em 2028, quando o Estado passará a deter integralmente os direitos sobre a Arena Fonte Nova. Segundo o gestor, o governo já realiza reuniões internas e avaliações técnicas para definir o modelo que dará continuidade à parceria nos próximos anos.



“Não é fácil gerir a Arena Fonte Nova. A gestão envolve desde o cuidado com o gramado e a manutenção dos banheiros até as questões de estacionamento, os contratos com os fornecedores e a organização do calendário esportivo. Tudo isso é realmente muito complexo. O Estado da Bahia está preparado para continuar construindo esse caminho de parceria com um ente privado, que será escolhido por meio de licitação para definir quem ficará responsável pela gestão”, afirmou.



Augusto Vasconcelos revelou ainda que o governo está em processo de contratação da Bahia Investe para a realização de uma consultoria com estudos aprofundados e análise técnica detalhada. O trabalho deverá elaborar um diagnóstico e um termo de referência que servirão de base para a estruturação do novo modelo de administração do equipamento.



“Queremos avaliar cada elemento da Arena, desde a manutenção, a logística e a infraestrutura até o modelo de gestão dos contratos existentes dentro do equipamento, os naming rights e tantos outros aspectos que envolvem a administração de uma estrutura tão grande como essa”, destacou.



Por fim, o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte ressaltou que a previsão é realizar a licitação em 2027, seguindo o cronograma estabelecido para que, até 2028, sejam definidos os próximos passos da Arena Fonte Nova.